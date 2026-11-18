El pollo es uno de los alimentos que está más presente en la dieta mediterránea. Su éxito se debe a que resulta económico, muy fácil de encontrar y se adapta sin esfuerzo a todo tipo de elaboraciones, desde guisos tradicionales hasta platos rápidos a la plancha. Por todo ello, se ha consolidado como un recurso práctico y cotidiano para planificar menús semanales equilibrados sin complicarse en los fogones.

A la hora de ir al supermercado y elegir el pollo que se va a consumir, existe una pregunta muy recurrente en referencia al color de la piel del pollo. Existen dos variedades muy diferenciadas en su aspecto: el pollo con la piel amarilla y el pollo con la piel blanquecina. Esto se debe a factores como la dieta, la edad, el ejercicio o la raza del animal.

¿Qué diferencias hay entre uno y otro?

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) de Estados Unidos explica esta diferencia y cuándo debería ser preocupante el color de la piel. Las aves más jóvenes criadas en corral presentan menos grasa bajo la piel. Se alimentan con cereales como el trigo, sin los pigmentos del maíz. Esto provoca que su tono sea blanco.

La piel amarilla puede ser el resultado de caléndulas en su alimento, una flor rica en pigmentos naturales. Además, se consigue fácilmente añadiendo carotenoides al pienso, como el maíz o pigmentos autorizados. Estos carotenoides están presentes de manera natural en varios alimentos.

Esto significa que nutricionalmente no existe una diferencia entre el pollo de piel amarilla y el pollo de piel blanca. La única diferencia presente es el aspecto visual.

Un básico nutritivo, ligero y versátil en la mesa

El pollo es un excelente alimento porque aporta proteínas de alta calidad esenciales para cuidar los músculos y los tejidos, con un contenido muy bajo en grasas saturadas cuando se consume sin piel. Además, es una fuente valiosa de vitaminas del grupo B (como B3, B6 y B12) y minerales como el fósforo, el zinc y el selenio, que favorecen el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Su fácil digestión y su gran versatilidad culinaria permiten integrarlo en todo tipo de dietas equilibradas. Para aprovechar al máximo sus beneficios dentro de una alimentación variada, conviene priorizar cocciones sencillas como la plancha, el horno o el vapor, acompañándolo siempre de verduras y hortalizas frescas.