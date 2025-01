Un científico de Oxford afirma que este animal podría «dominar la Tierra» si no existieran los humanos

¿Qué pasaría si la humanidad desapareciera de la Tierra? Esta pregunta ha sido objeto de especulación por parte de científicos durante años. Ahora, el profesor de Zoología de la Universidad de Oxford, Tim Coulson, ha presentado una teoría que ha capturado la imaginación de muchas personas.

Según este experto, si los humanos desaparecieran, este animal podría ser el próximo constructor de la civilización según expone en su libro The Universal History of Us. ¿Quieres saber a qué especie hace referencia Coulson?

El animal que podría dominar la Tierra según Tim Coulson

Según señala el medio Muy Interesante, Coulson afirma que los pulpos podrían dominar la Tierra. Con más de 500 millones de años de evolución, estos animales son muy inteligentes. Su cerebro, a diferencia del de los mamíferos, está descentralizado, con dos tercios de sus neuronas distribuidas en sus tentáculos.

Esta particularidad les permite actuar con cierta autonomía, manipulando objetos y explorando el entorno mientras el cerebro principal coordina las acciones. Esta inteligencia descentralizada podría ser una gran ventaja evolutiva en un mundo cambiante, permitiendo a los pulpos adaptarse rápidamente a nuevos escenarios.

Por otra parte, los estudios científicos han demostrado que los pulpos son capaces de resolver laberintos, recordar soluciones durante semanas y aprender observando a otros individuos. También son maestros del escapismo, habiendo logrado salir de sus tanques en acuarios para explorar otros espacios.

Su capacidad para adaptarse a entornos extremos los convierte en candidatos interesantes para ocupar un nuevo nicho evolutivo tras la desaparición de los humanos. Si bien actualmente viven en solitario, las presiones ambientales podrían llevarlos a desarrollar formas de cooperación en el futuro.

Además, los pulpos se comunican entre sí mediante destellos de color, y sus ojos les permiten ver en las profundidades del mar y crear mapas de su entorno. Sus pupilas distorsionan la luz para estimar el color y transmitirlo a sus brazos.

Posibles avances evolutivos de los pulpos

Coulson especula que, si los pulpos evolucionan hacia una especie más social y longeva, podrían construir estructuras submarinas que eventualmente se transformarían en ciudades bajo el mar.

Según el profesor de Oxford, los pulpos tienen el potencial de desarrollar habilidades avanzadas de comunicación y organización, lo que les permitiría construir sociedades complejas, diferentes a las de los humanos.

El profesor Coulson cree que con el tiempo, los pulpos podrían incluso cazar en tierra. Si bien actualmente no pueden permanecer fuera del agua por más de 30 minutos, su evolución podría llevarlos a desarrollar la capacidad de respirar fuera del agua y cazar animales terrestres.

«Similar a como pescan los humanos. Puede que les lleve cientos de miles o incluso millones de años evolucionar para hacer esto, pero como sólo viven entre uno y cinco años, realmente no pueden permitirse el tiempo que lleva aprender esa tarea», expresa en declaraciones recogidas por La Nación.

Como indica Tim Coulson, la evolución es impredecible, y no se puede determinar con certeza si otra especie desarrollará una inteligencia similar a la humana o la inclinación a construir ciudades.

En conclusión, la teoría de este experto de Oxford no es una predicción definitiva, sino una invitación a reflexionar sobre las infinitas posibilidades de la evolución de este animal.