Casi nadie lo sabe: esta fruta es perfecta para calmar la sed en los días calurosos

La AEMET ha confirmado que una ola de calor histórica llegará este fin de semana a España para elevar las temperaturas en algunos puntos de la península por encima de los 40 grados. Para llevar de la mejor manera el calor durante el día y las noches tropicales que se acercan, es recomendable seguir una serie de consejos de los que avisan los expertos. Uno de ellos es consumir una fruta que puede ser perfecta para refrescarte durante estos días de calor sofocante que se vislumbran en el horizonte.

España se prepara para ser escenario de una de las olas de calor más importantes de la historia. En Europa hace unos días se registraron temperaturas nunca vistas en esta época del año y ahora llegan a la península ibérica. Durante estos días, la AEMET ya ha decretado alertas naranjas por temperaturas de 40 grados en algunas zonas de Córdoba, Sevilla o Extremadura, y lo que viene en las próximas semanas será peor. En mayo y junio ya se ha visto que se acerca uno de los veranos más calurosos de la época.

Y aquí entra en juego la salud de las personas, principalmente los grupos más mayores de la población, que son los que sufren las consecuencias de estas olas de calor. En el mes de junio se contabilizaron más de 1.000 muertes por calor en nuestro país y, para evitar que la situación vaya a peor durante este mes de julio, hay que seguir una serie de recomendaciones que pasan por la no exposición al sol durante las primeras horas de la tarde. Además, también hay que seguir una serie de consejos en casa para llevar de la mejor forma posible la ola de calor.

La fruta perfecta para los días calurosos

La Organización de Consumidores y Usuarios ha recomendado seguir una serie de casos para que el sol impacte lo menor posible en el hogar y esto pasa por bajar las persianas de las ventanas que reciban un impacto directo del sol. Para sobrevivir a las noches tropicales que se acercan, los expertos también aconsejan hasta fregar el suelo con agua fría y crear corrientes en casa. Esto reducirá el consumo de aire acondicionado, ya que la OCU recomienda que el termostato esté entre 24 ºC y 26 ºC.

Los expertos también recomiendan ingerir algunos alimentos que pueden ayudar a refrescar el cuerpo y tener una mejor tolerancia a las horas más fuertes de calor. Uno de ellos es la llamada pera nashi, que es una fruta muy baja en calorías (32 kilocalorías por cada 100 gramos) y cuya principal ventaja es que es muy refrescante. Esta fruta es verde y, por su apariencia, se asemeja a una manzana. La pera nashi es rica en agua y también contiene fibra, además de minerales como potasio y magnesio. También contiene un alto grado de vitaminas como la vitamina C y las vitaminas B.

Esta fruta se puede ingerir como tentempié en cualquier momento del día y, para una mejor conservación, es mejor introducirla en la nevera. Un consejo: a la hora de seleccionarla de la tienda, evita coger las que estén más duras. Así te asegurarás disfrutar de una de las frutas más frescas durante los episodios de ola de calor.