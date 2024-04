Calendario de eclipses 2024: ¿Cuándo va a ser el próximo eclipse solar en España?

El pasado 8 de abril España fue testigo de un eclipse solar total, aunque en nuestro país solo se apreció de manera parcial. En concreto, la zona más al noroeste de Galicia y la islas más occidentales de la Islas Canarias fueron los puntos de observación privilegiados. Este 2024 no tendremos la oportunidad de observar otro eclipse solar en nuestro país.

Sin embargo, la espera merecerá la pena, ya que se espera un trío inédito de eclipses que se podrán apreciar desde nuestro país entre 2026 y 2028; lo dos primeros serán totales y el último anular. Es cierto que los eclipses solares se producen varias veces al año, pero solo abarcan una pequeña parte del planeta. Por lo tanto, las probabilidades de que una persona vea más de uno a lo largo de su vida son mínimas.

De esta manera, es fácil darse cuenta de lo excepcional del trío de eclipses que tendrá lugar en España en los próximos años.

Han pasado décadas desde que España presenció por última vez un eclipse solar total en 1959. Ahora, tendremos que esperar hasta 2026 para volver a disfrutar de este fenómeno celestial en su totalidad.

2026

El primer evento está programado para el 12 de agosto de 2026, al caer la tarde. Se podrá observar en ciudades como Castellón, Tarragona,A Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia y Baleares. Sin embargo, Madrid y Barcelona no estarán entre los lugares privilegiados para presenciar el evento.

¿Qué ocurrirá exactamente en esta fecha? Los expertos explican que será posible presenciar cómo la Luna comienza a desplazarse frente al Sol hasta cubrir completamente su disco, dejándolo completamente oculto tras ella. Este fenómeno durará un poco más de un minuto, tras el cual el sol volverá a estar completamente visible.

La carrera contra el atardecer añadirá emoción al eclipse. La fase parcial del eclipse ocurrirá entre las 19:30 y las 21:20, mientras que la fase total se dará alrededor de las 20:30. La puesta de sol variará desde las 20:50 en Mallorca hasta las 21:41 en La Coruña.

Según la Agrupación Astronómica Palentina, la provincia Palencia será el mejor sitio en España para presenciar el evento. Esta información fue compartida con el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel. La trayectoria del eclipse pasará cerca de localidades como Osorno y Saldaña, aunque será visible desde cualquier punto de la provincia.

2027

El segundo de los eclipses totales está programado para el 2 de agosto de 2027, menos de un año después del primero. En esta ocasión, será visible principalmente en el sur de España, ya que la «franja de la totalidad» atravesará una pequeña porción de Cádiz y Málaga. Cuanto más cerca estemos del Estrecho de Gibraltar, más durará la totalidad del eclipse. Además, este evento será especialmente espectacular en el norte de África.

2028

El tercer evento en España está previsto para el año 2028: un eclipse solar anular. Este fenómeno, que ocurre cuando la Luna no cubre completamente el Sol, forma un impresionante «anillo de fuego» alrededor del satélite. La fecha establecida es el 26 de enero de ese año. En esta ocasión, los tres astros estarán perfectamente alineados, pero debido a la órbita elíptica de la Luna, estará en su punto más distante de la Tierra.

Desde nuestra perspectiva, esto resultará en que no cubra por completo el Sol, lo que permitirá ver un aro rojizo en el cielo. La mitad sur de España será el lugar ideal para presenciar este evento, que podría durar más de diez minutos.

