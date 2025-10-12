Cada vez pican más españoles: así es el timo telefónico del que alerta la OCU

Las estafas telefónicas son cada vez más habituales en España, debido al auge de la tecnología y la incapacidad de un importante porcentaje de la población de reaccionar de la manera correcta para evitar estos engaños. La OCU aparece para mandar una alerta urgente ya que los timadores se hacen pasar por representantes de empresas de telefonía, comerciales, cuando en realidad sólo son delincuentes. La estafa es para sacar dinero, tiene un modus operandi fijado, cambiando los routers, si bien la Organización de Consumidores y Usuarios ya se ha puesto manos a la obra para solventar la papeleta.

Estos estafadores alegan un plazo urgente de un mes para realizar el cambio. Ante este creciente fraude, la OCU aconseja a los usuarios que sean cautelosos ante llamadas inesperadas que puedan ser intentos de estafa. Es crucial verificar la autenticidad de cualquier solicitud relacionada con servicios de telecomunicaciones.

La OCU advierte del timo telefónico en el que todos caen

En la llamada, el operador te informará que el cambio de router tiene un coste entre 90 y 170 euros, pero te asegurará que no tendrás que pagar nada gracias a una promoción de la compañía. También te ofrecerá una rebaja en tu tarifa, lo que puede llevarte a considerar el cambio. Sin embargo, esta oferta pertenece a otra empresa que, según te explicarán, forma parte del mismo grupo de telecomunicaciones, aunque no sea cierto.

Si aceptas el cambio, la conversación terminará y recibirás otra llamada el mismo día de una nueva operadora para proceder a la portabilidad de tu línea y número de teléfono. El objetivo de los estafadores es que te cambies de compañía y obtener beneficios con esta alta, intentando hacer la portabilidad rápidamente para limitar tu capacidad de revertir la situación.

Es importante desconfiar de llamadas que anuncien cambios en tarifas o servicios sin notificación previa por escrito, ya que la normativa exige una comunicación por escrito con al menos 30 días de antelación para cualquier modificación del contrato. Si tienes dudas, cuelga la llamada y verifica la información con tu operador actual. Si ya has aceptado el cambio, es crucial desistir antes de que el nuevo técnico instale cualquier equipo para evitar indemnizaciones.

La OCU recomienda denunciar estas llamadas a la policía y notificar a tu operador anterior lo ocurrido para solicitar la reincorporación en las mismas condiciones.

Los peligros del «fraude de la doble llamada»

Por otro lado, la OCU ha lanzado una advertencia sobre el «timo de la doble llamada», que está afectando a clientes de varias operadoras como Pepephone, Movistar y Vodafone. En este esquema fraudulento, los estafadores se hacen pasar por representantes de compañías telefónicas y utilizan el nombre de la OCU para persuadir a los usuarios de cambiar de proveedor.

La táctica implica dos llamadas consecutivas: en la primera, el estafador se hace pasar por el proveedor actual del usuario y anuncia una próxima subida de tarifas. Luego, en la segunda llamada, otra compañía ofrece una supuesta oferta atractiva para cambiar de proveedor.

La OCU ha recibido numerosas quejas al respecto, por lo que es esencial estar alerta ante estas prácticas fraudulentas. Se aconseja desconfiar de llamadas no solicitadas que anuncien cambios en las tarifas, especialmente si se reciben dos llamadas en un corto período de tiempo o si la subida de tarifas se comunica por teléfono en lugar de por escrito.

La organización recomienda a los usuarios verificar con su compañía actual si las subidas de tarifas son reales y solicitar ofertas por escrito por correo electrónico. En caso de decidir contratar una nueva tarifa por teléfono, se tiene un período de 14 días para cancelar el contrato. También es importante recordar que la OCU no respalda ni recomienda productos o servicios a través de llamadas telefónicas, y cualquier afirmación en contrario es engañosa e ilegal.

Qué hacer para no caer en las estafas telefónicas

Las estafas telefónicas son una preocupación creciente, ya que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad de las personas consumidoras. A través de llamadas fraudulentas, emplean diversas tácticas para obtener información personal y cometer fraudes.

Una de las estafas más comunes es el «vishing», donde los estafadores suplantan la identidad de empresas legítimas para obtener datos personales de los usuarios, como información bancaria.

Las «llamadas fantasma» son otro riesgo, ya que al contestar no hay nadie al otro lado, pero pueden utilizarse para tarificar o suscribir a servicios adicionales sin consentimiento.

La «grabación de voz» es una práctica donde los estafadores obtienen la voz del usuario para suscribirlos a servicios de pago, utilizando respuestas simples como «sí» en una llamada simulada.

Los «contestadores automáticos» también se utilizan para obtener datos personales bajo el pretexto de premios o ofertas. Mientras, las «llamadas perdidas» con prefijos desconocidos son otro riesgo, ya que pueden resultar en cargos adicionales si se devuelve la llamada.

Para protegerse de estas estafas, es fundamental verificar la identidad de la persona que llama, evitar proporcionar datos personales por teléfono, no contestar llamadas de números desconocidos, bloquear o marcar como spam las llamadas sospechosas y nunca devolver llamadas a números desconocidos.

Mantenerse alerta y seguir estas medidas puede ayudar a prevenir ser víctima de estafas telefónicas.