Un agujero gigante que parece engullir el agua de un lago. Una espiral que se forma en la superficie y que desaparece en las profundidades. Una obra de ingeniería que se convierte en un espectáculo visual. Estos son algunos de los elementos que componen el misterioso fenómeno del lago Berryessa, en California, Estados Unidos. La «boca del infierno» existe: te contamos todo sobre el misterioso agujero del lago Berryessa.

El lago Berryessa es el séptimo lago artificial más grande de California, un lago que forma un gran agujero que impresiona, pero que tiene una función muy específica. Fue creado por la construcción de la presa de Monticello entre 1953 y 1957. Esta presa se ubica en un estrecho del lago llamado Devil’s Gate (La puerta del diablo), un lugar pedregoso y angosto que no permitía levantar un canal y un aliviadero tradicional. Por eso, los ingenieros decidieron hacer algo diferente: un sistema de drenaje en forma de embudo que se activa cuando el nivel del agua supera los 134 metros de altura.

Este sistema de drenaje, también conocido como aliviadero, Morning Glory Hole o, simplemente, Glory Hole (Agujero de gloria), tiene un diámetro de 22 metros y una capacidad de evacuar 1.370 metros cúbicos de agua por segundo12. El agua que entra por este agujero se canaliza a través de un túnel de unos 600 metros de longitud y aparece en el arroyo Putah, situado al otro lado de la presa. El efecto óptico que produce este remolino es impresionante y atrae a muchos curiosos que quieren verlo en acción.

This is the Glory Hole on Lake Berryessa in Napa Valley, California. It is used to drain off the excess water when the lake is too full.pic.twitter.com/P7O8kNYY5i

— WILDEST DREAMS HAHA 🧣 (@swiftoursonggg) January 13, 2023