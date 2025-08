Es barato y casi nadie lo conoce: el país que tienes que visitar si todavía no has planeado tus vacaciones

El país que tienes que visitar si todavía no has planeado tus vacaciones te dejará en shock, es barato y casi nadie lo conoce. Estamos tan acostumbrados a viajar por el mundo que hay lugares en los que quizás nunca habíamos estado o no sabíamos que teníamos tan cerca o a nuestro alcance hasta la fecha. Vivimos unos tiempos, en los que tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos de descanso.

Realmente no necesitamos gastar mucho más de lo que ya lo hacemos para acabar consiguiendo algo que puede acabar siendo determinante. En especial en estos días en los que queremos apostar claramente por un viaje en los que no nos vamos a dejar el sueldo. Podemos movernos por el mundo y hacerlo de la mejor forma posible, con un desplazamiento que podremos realizar siempre que lo queramos. Descubriremos en él, un lugar de esos que impresionan y que pueden darnos lo que necesitamos y más. Si todavía nos has planeado tus vacaciones, te mostramos un punto del planeta que te asombrará.

Casi nadie conoce este destino barato

Viajar no tiene por qué costar dinero, sino todo lo contrario. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio que puede ser el que nos acompañe en estos días. Una situación del todo inesperada nos estará esperando con algunas novedades que pueden ser claves.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede ayudarnos a encontrar el destino soñado. En esencia esperamos poder ver este lugar que puede convertirse en la zona que necesitamos ver, sin necesidad de gastar de más y siempre pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos haga reaccionar.

Viajar más por menos es siempre posible, conseguiremos aquello que deseamos y más con la ayuda de una serie de procesos que serán esenciales. Este giro radical que queremos realizar, ese descubrimiento de un mundo que no nos costará apenas dinero, llegará de la mano de un rincón que poca gente conoce.

Más allá de los destinos más comerciales, existen una serie de novedades que irán llegando por momentos y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Será el momento de apostar claramente por una serie de elementos que acabarán marcando estos días.

Si todavía no te has planteado tus vacaciones este es el país que debes visitar

Hay un país que pasa bastante desapercibido o que pocos acaban conociendo, aunque tiene todo y más para hacerte disfrutar. Es un lugar de ensueño que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas y que, sin duda alguna, aprenderemos a descubrir en primera persona.

Macedonia del Norte es un país que poca gente conoce, es barato y ofrece una gran variedad de planes para este verano. Con vuelos desde 45 euros y alojamientos completos por unos 100 euros, dependiendo del nivel de intimidad y las zonas que queramos descubrir, podemos viajar a este punto del planeta. Un rincón en el que merece la pena perderse y descubrir un país realmente sorprendente.

Desde su propia web de Viajaruropa nos explican que: «Macedonia del Norte es un país pequeñito, montañoso y que se encuentra forjando su identidad histórica. Nos hubiera gustado pasar más tiempo allí, sobre todo en Ohrid, pero coincidimos con un momento en el que había muchos movimientos sísmicos en la zona. De todas formas, estuvimos unos 20 días en el país y nos dio tiempo a recorrer sus dos ciudades más turísticas. Basados en esta experiencia es que realizamos esta guía de viaje a Macedonia del Norte».

Siguiendo con la misma explicación: «Macedonia del Norte no pertenece a la zona Schengen, es de esos lugares que podés visitar si estás con el pasaporte argentino y querés quedarte más de 90 días en Europa. Es que si querés una estadía larga en Europa sin saltarte las normas, lo mejor es ir alternando entre países Schengen y no Schengen. ¿La buena noticia? Los países fuera del espacio Schengen son muy baratos para viajar. Por lo tanto, tanto si tenés pasaporte europeo y de la mayoría de los países americanos, no es necesario un visado de turismo siempre que tu estancia sea inferior a 90 días».

Lo mejor de este lugar es que casi puedes viajar todo el año por un precio de escándalo: «Macedonia del Norte, como muchos de los países de Europa del Este, tiene una amplitud térmica muy amplia. Pueden tener inviernos muy fríos, con temperaturas bajo cero abismales, a la vez que veranos demasiado calurosos. Así es que la mejor época para visitar este país como turista es entre abril y octubre, de ser posible intentando evitar los meses de julio y agosto que son más caros, aunque tampoco es para tanto».