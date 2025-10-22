El balneario paradisíaco escondido en España y que es totalmente gratuito

España cuenta con multitud de rincones mágicos que son ideales para hacer una escapada de fin de semana. Si lo que te apetece es desconectar de la rutina y relajarte, te gustará saber que puedes disfrutar de un balneario de forma gratuita. Se trata de un balneario natural que, además, de eliminar el estrés, facilita la digestión, alivia los dolores musculares y mejora el proceso metabólico.

El balneario paradisíaco que esconde España

Termas de Prexigueiro

Son las Termas de Prexigueiro, situadas a cinco kilómetros de Ribadavia, uno de los pueblos más importantes de la provincia de Orense. Un auténtico paraíso natural, ya que las aguas termales están rodeadas de vegetación.

Hay un recorrido al aire libre, formado por cinco pozas de agua caliente bautizado como «Kumano Kodo». Cada una de las pozas lleva un nombre de distintos templos japoneses. Por lo tanto, es un lugar estupendo para disfrutar de un viaje de relajación al lejano Oriente.

El recorrido no es gratuito, sino que hay que pagar una entrada. Aún así, el precio es infinitamente más bajo que el de otros balnearios: 5,70 euros para adultos y 5,10 euros para niños de 5 a 8 años y pensionistas.

Ahora bien, si no quieres pagar nada, a lo largo del río Cerves, en la parte baja de la ladera, puedes encontrar las pozas de Prexigueiro que son de acceso público y gratuito. El acceso hasta las pozas del río es muy fácil: tan solo hay que seguir un camino que bordea las instalaciones de pago. Tras descender durante un par de minutos, está el río y la antigua casa de baños. Un poco más allá, se encuentran las pozas.

Ribadavia

Tras relajarte en el balneario, puedes aprovechar para visitar Ribadavia, que alberga uno de los cascos antiguos mejor conservados de Galicia. Está declarado Monumento Histórico-Artístico desde el año 1947. Cabe señalar que el municipio fue la capital del Reino de Galicia durante la Edad Media.

Una de las visitas más importantes en la localidad es la Iglesia de San Xoán, construida por los Caballeros de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén en el siglo XII. El Castillo de los Condes de Sarmiento es un lugar muy interesante, cuyo origen se remonta a finales del siglo XIV.

El Convento de Santo Domingo está declarado Monumento Nacional. Se compone de la Iglesia de la Virgen del Portal y la Iglesia Convento de Santo Domingo. Fue construido en el siglo XII, y la iglesia del convento es uno de los mejores ejemplos de estilo gótico de Galicia.