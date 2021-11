Una azafata o asistente de vuelo ha revolucionado TikTok al compartir con todo el mundo dos trucos que nos pueden servir para volar en primera clase de forma totalmente gratuita. Conozcamos entonces esos trucos que seguramente más de una persona querrá intentar ya que además no parece que sea complicado aplicarlos.

Una azafata desvela en TikTok los trucos para volar en primera clase gratis

Ha sido la azafata que tiene como nombre de usuario en TikTok @cierra_mistt, la que se ha hecho viral gracias a los trucos que ha revelado para mejorar las experiencias de vuelo de los pasajeros. Según esta azafata podemos hacer varias cosas para conseguir un asiento de primera en un avión sin necesidad de pagar o de hecho para que nos cambien un asiento de turista por uno de primera sin coste adicional. La primera de las claves que además dice que funciona bastante bien es simple: ser amable con el agente en la puerta de embarque y con los asistentes de vuelo.

«Los milagros que podemos hacer cuando nos dan un Starbucks o una bolsa de bombones», dijo. «Especialmente esos largos días en los que tenemos vuelos consecutivos y ni siquiera tenemos tiempo para ir a buscar algo de comida».

El segundo truco, dijo, implica mucha más suerte. Básicamente, si un vuelo en el que viajas no está lleno, los asistentes a veces trasladan a las personas desde la parte trasera del avión hacia el frente por «motivos de peso y equilibrio», afirma. La azafata no añade más al respecto, aunque aconseja que compremos asiento al final del avión y si tenemos suerte posiblemente nos pasen a primera. Por otro lado, muchos comentarios en sus vídeos aseguran que ofrecerse para cambiar de asiento también ayuda. Puedes comprar tu asiento en la parte trasera y después, una vez hayas subido al avión, preguntar a la azafata si necesitan gente en primera para compensar. Normalmente cuando es así, no dudan en aceptar que te propongas.

Sin embargo, antes de probar estos consejos, no está claro de inmediato si funcionan para todas las aerolíneas. «¡Nos despiden si trasladamos a la gente a la primera!» escribió alguien entre los comentarios en la cuenta de esta azafata.

Varios otros también dijeron que no creían que ser amables los mejoraría.

«NO os van a pasar a primera clase en vuelos internacionales simplemente por ser amable, jajaja», escribió una segunda persona.

En los comentarios, @cierra_mistt también aclaró que no garantiza que sus trucos funcionen.

«Estas son formas que he conocido trabajando», ​​dijo. “Lo que publico son MIS opiniones; no es mi empresa. Eso es todo.»