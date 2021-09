Los actores y actrices de Hollywood son de las personas en el mundo que más dinero ganan al año con sus trabajos. Uno de los más famosos es el actor Will Smith que sigue cosechando éxitos cada año con sus nuevas producciones.

Gracias a esto, el actor ha sido capaz de amasar una gran fortuna a lo largo de su carrera que le ha valido para comprar todo tipo de propiedades y coches de lujo para compartir junto a su familia. La última propiedad del actor que hemos conocido es una casa flotante con todo tipo de lujos y detalles que fue bautizada como The Heat, y que recibió a principios del año 2000.

Un camión de lujo flotante de Will Smith

The Heat es una mansión con ruedas, un camión preparado para moverse por todo el mundo con todo lujo de detalles. Cuenta con dos pisos diferenciados con 112 metros de longitud, se mueve gracias a sus 22 ruedas y está valorada en 2,1 millones de dólares.

En su planta baja encontramos una cocina completa con un salón comedor y una sala para pasar el día que también se puede transformar en vestidor. Ya en la parte de arriba, encontramos varias habitaciones, un cuarto de baño que ocupa todo el ancho del transporte y que está valorado en 21.00 euros, y lo más impresionante, una sala de cine con capacidad para 30 personas.

Esta sala de cine tiene una pantalla de 100 pulgadas, con puertas automáticas que se abren solas, al más puro estilo Star Trek.

En alquiler

Con una extensión de 112 metros cuadrados repartidos en los 16,7 metros de largo de la impresionante casa flotante de Will Smith, el actor ha decidido que cualquiera pueda alquilar su propiedad, aunque no sale barata.

Para darnos un paseo en esta impresionante casa flotante tenemos que disponer de 9.000 euros a la semana. Su decoración destaca por sus enormes vidrieras, las encimeras de granito y un sofá exclusivo de cuero que cubre también el techo de cada lugar del camión rodante.

The Heat es toda una eminencia dentro de los camiones flotantes de lujo. El actor Will Smith lo recibió en el año 2000 y estuvo viviendo en él mientras rodaba algunas de sus películas más conocidas como ‘Ali’, ‘Men in black III’ o ‘En busca de la felicidad’.

Además del actor de ‘El príncipe del Bel Air’, ya han disfrutado de esta propiedad algunos conocidos colegas de Will Smith como Mickey Rourke, Shakira, Sylvester Stallone o Brad Pitt.