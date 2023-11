Así te va a afectar la luna llena de noviembre según tu horóscopo

Hay algunos fenómenos naturales que se producen durante cierto tiempo. y muchos se relacionan con los astros. Creas o no en el horóscopo, hay influencias sobre los signos del zodiaco. ¿Cómo te va a afectar la luna llena de noviembre según tu horóscopo?

Concretamente, al referirnos a la luna llena de este mes, y según la agenda astronómica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se producirá este 27 de noviembre de 2023, a las 10:16 horas. Si quieres el signo protagonista, el regente es el de géminis. Ahora bien, como hemos dicho va a tener influencia en el horóscopo.

¿Cómo te afectará la luna llena de noviembre?

Luna del Castor

Esta luna llena recibe el nombre de luna del Castor siguiendo la tradición de Estados Unidos y haciendo referencia a que la zona del hemisferio norte, los castores empiezan a hibernar en estos meses tras haber recopilado comida.

En general, los signos del zodiaco tienen ya los pensamientos en el año que viene. Quieren dejar detrás lo negativo de 2023 para centrarse en un mejor positivismo durante 2024.

Cómo influye en los signos de aire

Nos referimos a géminis, libra y acuario. En esta luna se mostrarán más abiertos a los demás, tendrán mayores relaciones personales siendo el momento de decidir importantes cosas. Lo que está claro es que la luna llena siempre provoca movimientos y a algunos les influye más que a otros.

Signos de fuego

En este caso, nos referimos a aries, leo y sagitario. Se sentirán con una mayor energía para hacer todas las cosas. Así es el momento de la pasión con la pareja, de hacer nuevos proyectos y de no dejar atrás aquellas cosas que siempre dan pereza. Esta luna llena marca un periodo importante en sus vidas.

Agua

Ya sabemos que los signos de agua son cáncer, escorpio y piscis. ¿Cómo les afectará esta luna llena de noviembre? Aunque se parecen, cada uno tiene variedad en rasgos y caracteres. En general, verás a flor de piel sus emociones. En el ámbito personal tendrá entonces algunos cambios.

Signos de tierra

Los más terrenales: tauro, virgo y capricornio afrontan retos profesionales importantes y la luna llena les marcarán en este sentido. Hay que tomar decisiones personales y laborales importantes.

Cada uno de los signos

Aries

Es momento de expresar emociones si no lo solemos hacer normalmente. Esta luna llena suele ayudar en todo ello.

Tauro

Aunque se mostrarán más sensibles que en otros momentos, no deben dejarse llevar por ellos si no las decisiones no se compartirán de la misma manera.

Géminis

Esta luna llena les ayudará a guiarle en tomar decisiones más importantes. Hay que establecer nuevos planes en la vida para estar mejor.

Cáncer

Se tomarán buenas decisiones en este periodo. Aunque puede ser un momento importante para las rupturas en diversos sentidos.

Leo

La luna del castor también afecta a los nacidos bajo este signo. Es el momento de dialogar en pareja y no dejar las cosas al aire. Habrá entendimiento.

Virgo

Si lo que deseas es viajar, es entonces el momento para organizarlo. De igual forma que el anterior, y no tanto en pareja, es momento de hablar con aquellas personas clave para tomar decisiones en tu vida. será el inicio de importantes proyectos para el futuro.

Libra

Aunque no quieras, es momento de hablar con esa persona que estás evitando porque si no lo haces ahora, ya más tarde va a resultar complicado.

Escorpio

De igual forma que los signos anteriores, también cogerán fuerza para enfrentarse a algunos fantasmas del pasado.

Sagitario

Se mostrarán más abiertas a la hora de comunicarse con los demás. Seguro que conocen a nuevas personas.

Capricornio

Es signo de tierra se centrará en abrir más su parte laboral. Ya puedes pedir y seguro que tus deseos serán en estos días concedidos.

Acuario

Se abrirán a nuevas relaciones pero no siempre serán placenteras.

Piscis

El momento de forjar amistades y estar con las personas que realmente te quieren.