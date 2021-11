En los vertederos se pueden encontrar un gran número de artículos de todo tipo, desde electrodomésticos hasta ropa, calzado, bicicletas y una larga lista de cosas que se tiran cuando se consideran basura. El desierto de Atacama, en Chile, se ha convertido en el mayor vertedero de ropa que puedas ver en el mundo, con millones de prendas abandonadas en esta tierra árida.

Ves el paisaje de toda esta ropa en el desierto y parece de película, un montaje, pero lamentablemente es la triste realidad. Y hoy te explicamos por qué.

¿Por qué el desierto de Atacama es un vertedero de ropa?

Chile es el primer importador de ropa usada en América Latina, con 59.000 toneladas que entran cada año en sus fronteras, y más de la mitad terminan en el desierto de Atacama, prácticamente un atentado natural ya que los desechos textiles tardan unos 200 años en desintegrarse. Casi 40 mil toneladas de restos textiles terminan cada año en este desierto, concretamente en la zona de Alto Hospicio, en el norte del país.

El motivo no es otro es que lo que sobra de toda esa ropa importada no puede volver a salir por la aduana, por lo que los comerciantes la mandan al desierto de Atacama como si fuera un vertedero, una zona franca en la que librarse de ella al no poder sacarla del país. Poco a poco, todos los terminaron por hacer así y la estampa hoy en día es realmente sobrecogedora.

Es tal el vertedero de ropa del desierto de Atacama que miles de personas lo visitan con el único objetivo de llevarse ropa gratis, siempre hay personas allí buscando prendas que se puedan aprovechar, especialmente prendas de abrigo y aquellas que tienen precios más altos en las tiendas. Incluso bajo tierra hay muchas más prendas tapadas, algunas con ayudas municipales para evitar incendios que puedan ser muy tóxicos y contaminantes para el aire.