¿Arrancarte una cana hace que te salgan más? La ciencia responde

Las canas, como las arrugas son algo inevitable y en ambos casos suelen ser motivo de tristeza e incluso preocupación dado que no dejan de ser signos de la edad. Sin embargo, en el caso de las canas hay gente que las tiene incluso siendo jóvenes, mientras que otras personas notan como a partir de los 40 comienzan a ver algún que otro pelo blanco que no se atreven a arrancar porque además existe la creencia de que arrancarte una cana hace que te salgan más, pero ¿es esto cierto? Veamos lo que dice la ciencia.

¿Arrancarte una cana hace que te salgan más?

Aunque en el pasado las canas estaban mal vista o de hecho, no gustaban mucho y en cuanto aparecían se corría a cubrirlas con tinte (tanto ellas como ellos), lo cierto es que los tiempos han cambiado muchísimo y el pelo gris o blanco ya no sea asocia con el hecho de envejecer y poco más sino que las canas se aceptan e incluso se valoran.

Son muchas las personas, especialmente hombres, que adoran tener su pelo blanco. Y es que desde que Richard Gere las luciera sin complejos hace ya más de 30 años, siempre se asocian con hombres interesantes, con experiencia y mucho recorrido. En el caso de las mujeres tenemos referentes como Ángela Molina o también la actriz inglesa Judi Dench o Carolina de Monaco. Mujeres que eran bellísimas de jóvenes y que ahora con el pelo gris o casi blanco, siguen luciendo estupendas.

Las canas están de moda, pero cuando llegan y más si lo hacen casi » de una en una», no suelen gustar demasiado. Por este motivo la primera tentación ante las primeras canas suele la de arrancarlas, a pesar de que se dice que hacer eso hace que te aparezcan más. En concreto siete canas por cada una de las que te arrancas.

Por qué tenemos canas

No sabemos que base científica tendrá dicha creencia, pero no es para nada cierto. dado que las canas son en realidad algo genético. Para ello debemos saber cómo salen o porqué lo hacen.

Las canas se forman a partir de la ausencia de pigmento en los folículos. Algo que viene determinado por la cantidad de melamina presente en las glándulas. De este modo, cuanta más melamina tengamos más oscuro será nuestro pelo. Por esta razón hay gente que tiene mucha más predisposición a que le salgan canas incluso antes de tiempo y en mayor cantidad.

De este modo expertos como Alberto Sanguino de Llongueras, aclaran que nada tiene que ver el hecho de arrancar una cana para que salgan más, dado que el folículo piloso hace que por mucho que te arranques un pelo se genera otro (no siete más) a no ser que estés enfermo o tengas el cabello debilitidado dado que entonces puede que el pelo no vuelva a nacer. Sanguno deja claro entonces que el folículo piloso no tiene nada que ver con el «desarrollo en cadena de canas».