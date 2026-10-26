Arnold Schwarzenegger (79 años): «Para entrenar no necesitas 15 ejercicios ni 90 minutos sino unos pocos movimientos»

Fuera de su etapa como actor y político, Arnold Schwarzenegger ha sido y es una eminencia en el mundo del deporte, más concretamente en el culturismo. Ganador 7 veces del Mr. Olympia, dejó un legado que a día de hoy inspira a miles de deportistas que practican un culto a la musculación, la salud y la estética. El estadounidense ha explicado la diferencia de rutinas que deben seguir las personas que se quieren mantener sanas y la que deben seguir los profesionales del culturismo.

“La mayoría de la gente complica demasiado el entrenamiento de fuerza. No necesitas 15 ejercicios ni 90 minutos. Necesitas unos pocos movimientos amplios que involucren todo el cuerpo, con la intensidad suficiente para que marque la diferencia”, aseguró el actor en el Arnold’s Pump Club.

¿Qué rutina seguir según Arnold Schwarzenegger?

Schwarzenegger es creyente de que las personas que simplemente quieren estar sanas deben decantarse por entrenamientos cortos, intensos y basados en ejercicios compuestos por encima de los aislados. A sus 79 años, la leyenda del culturismo prefiere decantarse por ejercicios que involucren un gran número de músculos (sentadillas, remos, presses) en lugar de buscar aislar músculos y así alargar las sesiones.

El actor defiende las sesiones de 30 a 45 minutos, argumentando que una mayor duración se compensa disminuyendo la intensidad, que es clave y fundamental para el desarrollo de músculo.

¿Cómo saber si estás ganando músculo?

Arnold puntualiza lo crucial que es activar el músculo correctamente y aplicar resistencias (pesos) adecuados, evitando acumular series vacías de esfuerzo. Cuando se realizan rutinas extensas y con mucho volumen, la energía se agota a cierto punto. Como resultado, se pierde intensidad, técnica al final del entrenamiento.

Al hacer menos ejercicios, se puede concentrar toda la energía física en realizar de forma correcta y aplicar la máxima fuerza a los ejercicios que se realizan. Al haber menos series en la rutina, el desgaste para articulaciones y tendones es menor, algo vital para entrenar a cualquier edad y evitar lesiones.

A sus casi 80 años, Arnold Schwarzenegger mantiene una rutina adaptada a su edad, necesidades y tiempo, siempre dándole un lugar en su día al deporte. Actualmente, junta sesiones de gimnasio en el famoso Gold’s Gym con sesiones de cardio, como montar en bici.