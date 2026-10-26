Ania Iglesias, concursante de ‘Gran Hermano 1’ (‘GH’), anuncia que tiene cáncer

Ania Iglesias, uno de los rostros más emblemáticos y queridos de los inicios de los realities en España, ha hecho público que padece cáncer. Con una mezcla de entereza e ilusión por el porvenir, la mítica finalista de Gran Hermano 1 ha explicado cómo ha cambiado su día a día tras recibir un diagnóstico médico que alteró por completo sus prioridades vitales.

La concursante de GH 1 ha decidido mostrar su proceso con naturalidad, a modo de ejercicio de superación personal: «Rendirme jamás será una opción. El cáncer te enseña a ser y estar en el aquí y en el ahora». Ania Iglesias, que recientemente anunció su inminente boda, intervino en Fiesta (Telecinco) y especificó que sufre un cáncer de colon ascendente, que le fue diagnosticado el pasado mes de mayo. En junio fue intervenida quirúrgicamente de urgencia para extirparle un tumor. En su mensaje en el programa de Mediaset, la finalista de la primera edición de Gran Hermano subrayó la importancia de la prevención.

Ania Iglesias saltó a la fama por su participación en Gran Hermano 1, programa que marcó un punto de inflexión en la televisión, en el año 2000. En el casting, Ania se presentó como modelo de profesión, de fuerte carácter, expresiva y con dotes artísticas, y logró así ganarse un hueco entre la lista de concursantes oficiales.

Dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Ania supo destacar desde el primer momento gracias a su personalidad genuina, que la catapultó hasta la final del concurso. Tras semanas de convivencia, momentos de tensión y una exposición mediática sin precedentes en la historia audiovisual de España, se alzó con el puesto de segunda finalista de aquella edición histórica, por detrás del ganador, Ismael Beiro.

La vida de Ania Iglesias dio un vuelco drástico cuando, tras sufrir fuertes dolores y diversas molestias digestivas, se sometió a unas pruebas médicas que revelaron una situación clínica muy grave. El diagnóstico confirmó que padecía un cáncer de colon ascendente, que la obligó a pasar por el quirófano de manera urgente. La concursante de GH 1, que ya superó un cáncer en 2017, también se sometió a sesiones de quimioterapia combinada.