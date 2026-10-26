Gonzalo Vargas Llosa recoge un reconocimiento póstumo a su padre, Mario Vargas Llosa, en un emotivo homenaje en Madrid

Madrid se vistió de letras y emoción para rendir tributo a una de las grandes figuras de la literatura universal. La Casa de Galicia fue el escenario del homenaje póstumo a Mario Vargas Llosa, una cita organizada por la Academia Xacobea que reunió a representantes del mundo cultural y académico, con una presencia especialmente significativa: la de su hijo, Gonzalo Vargas Llosa, que acompañó a los asistentes en este reconocimiento a la memoria del escritor peruano.

El acto, marcado por la solemnidad y la admiración hacia el legado del autor, volvió a poner en primer plano la dimensión humana e intelectual de un Nobel que dejó una huella imborrable en la literatura contemporánea. Una figura irrepetible cuya obra continúa despertando interés y admiración más allá de las fronteras.

Un homenaje con la familia y el mundo cultural

Entre los asistentes se encontraban Luis E. Ramos, director de la representación institucional de la Xunta en Madrid; Marcelino Agís Villaverde, presidente de la Academia Xacobea; Xesús Palmou, presidente de honor; Ulises Bértolo, vicepresidente, y Milagros Otero, secretaria general de la institución.

Durante su intervención, Ramos agradeció a la Academia Xacobea haber elegido la sede de la Xunta para celebrar este encuentro y reivindicó la Casa de Galicia como un espacio abierto a la cultura, el pensamiento y el diálogo. Un escenario especialmente apropiado para recordar a Vargas Llosa, cuya trayectoria literaria y compromiso intelectual trascendieron generaciones y países.

La presencia de Gonzalo Vargas Llosa aportó, además, una dimensión familiar a una ceremonia dedicada a mantener viva la memoria del escritor. Un reconocimiento público que permitió reunir en torno a su figura a quienes comparten la admiración por su obra y su legado.

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Su conexión con Galicia y el Camino de Santiago

Más allá de su faceta literaria, el homenaje también puso el acento en la relación de Mario Vargas Llosa con Galicia. El Nobel recorrió un tramo del Camino de Santiago en O Burgo en 2019, durante una visita a la comunidad en la que participó en un encuentro sobre su obra en la Universidade da Coruña.

Un episodio que refuerza el simbolismo de este tributo y que conecta la figura del escritor con una de las grandes señas de identidad gallegas. Con la mirada puesta en el Xacobeo 2027, la Casa de Galicia reivindica así el Camino como un lugar de encuentro entre culturas, ideas y personas de todo el mundo.

La ceremonia dejó una imagen de reconocimiento y respeto hacia un autor cuya voz literaria seguirá viva a través de sus libros. Porque, aunque Mario Vargas Llosa ya no esté, su obra continúa hablando por él y su nombre permanece ligado a la historia de la literatura universal.