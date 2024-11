El apellido español que todos quieren tener: viene de la nobleza

Todos quieren tener este apellido español que confirmaría que vienen de la nobleza, algo que debemos tener en cuenta y que quizás nos haga saber en todo momento, cuál es nuestro origen. Los apellidos son elementos que no podemos elegir, viene determinado por una familia y supone ese linaje familiar que nos identifica. Más poderoso que el ADN de él no podemos huir, sino todo lo contrario. Nos ayudará a descubrir de dónde venimos y cuáles son las principales implicaciones que son claves.

Confirma este apellido que vienes de la nobleza y que puedes tener algún pariente en común de aquellos ídolos que han llegado desde lejos y que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. En este camino que puede llevarnos a una situación radicalmente diferente. Sin duda alguna, debemos esperar que esta nobleza de la que descendamos quede perfectamente identificada de la mano de un apellido que quizás tenemos o hemos tenido en nuestra familia. Con dos apellidos, las posibilidades de tener un mismo apellido acabarán multiplicándose de forma exponencial, toma nota de lo que dicen los expertos.

Todo español quiere tener este apellido

La suerte de ser español hace que tengamos no uno, sino varios apellidos en nuestro poder, con lo cual, las posibilidades de acabar obteniendo lo que queremos es enorme. Habrá llegado el momento de empezar a crear determinados elementos que son claves y que quizás desconocemos.

Esta norma, que hace que en España tengamos dos apellidos, hace que sea más fácil disponer de alguno de los más deseados o españoles. En esencia estaremos ante una serie de detalles que deben ser los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, tenemos por delante una situación que hay que tener en cuenta.

Lo que actualmente sucede en España es que el orden ya no es primero el del hombre y después el de la mujer. Hoy en día hay cierta flexibilidad con este tema, algo que debemos conocer y que quizás acabe siendo lo que nos invite a dar un paso más en esta investigación sobre los apellidos en España.

La norma dice que: «La regulación existente en el Código Civil y en la Ley del Registro Civil en materia de orden de inscripción de apellidos ha venido a establecer hasta el momento presente la regla general de que, determinando la filiación los apellidos, el orden de estos será el paterno y materno; se reconoce también la posibilidad de modificar esta situación por el hijo una vez que haya alcanzado la mayoría de edad. Esta situación, que ya intentó ser cambiada con ocasión de la modificación del Código Civil operada por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, es la que se pretende modificar a la luz del principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución y en atención a distintas decisiones de ámbito internacional adoptadas sobre esta materia. Baste recordar, en este punto, que el artículo 16 de la Convención de Naciones Unidades de 18 de diciembre de 1979 prevé que los Estados signatarios tomen las medidas necesarias para hacer desaparecer toda disposición sexista en el derecho del nombre; que el Comité de Ministros del Consejo de Europa, desde 1978, establece en la Resolución 78/37 la recomendación a los Estados miembros de que hicieran desaparecer toda discriminación entre el hombre y la mujer en el régimen jurídico del nombre y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado, en la sentencia de 22 de febrero de 1994 en el caso Burghartz C. Suisse, las discriminaciones sexistas en la elección de los apellidos. Es, por tanto, más justo y menos discriminatorio para la mujer permitir que ya inicialmente puedan los padres de común acuerdo decidir el orden de los apellidos de sus hijos, en el bien entendido de que su decisión para el primer hijo habrá de valer también para los hijos futuros de igual vínculo, lo cual no impide que, ante el no ejercicio de la opción posible, deba regir lo dispuesto en la Ley».

Si tienes este apellido vienes de la nobleza

Los expertos en heráldica saben muy bien cuáles son los principales apellidos españoles que quizás debemos conocer y que nos acabará sacando más de una sonrisa. Sin duda alguna, casi media España comparte cualquiera de estos apellidos que acaban teniendo un origen noble.

Hernández: Un apellido que ha perdurado a lo largo de los siglos, llevando consigo la herencia de nobles que formaron parte de la historia española. González: Otro apellido con profundas raíces en la nobleza, que ha sido portado por diversas figuras históricas de relevancia. García: Este apellido, uno de los más comunes en el mundo hispano, tiene conexiones con la nobleza y las familias que gobernaron en distintas épocas.

Seguro que eres alguno de los afortunados con este apellido tan peculiar que puede relacionarte con la nobleza.