Un americano revela la forma correcta de comer un bocadillo: nadie se lo esperaba

En España, el bocadillo se ha convertido en un elemento que forma parte de nuestra identidad cultural, aunque muchos desconocemos cuál es la forma correcta de comerlo. Podemos encontrarlo en casi todas las cafeterías, bares y restaurantes a cualquier hora del día y, en su forma más básica, consiste en un trozo de pan partido por la mitad, relleno de ingredientes sencillos, pero sabrosos.

Recientemente, el usuario de TikTok @cataloniawithnick, un estadounidense que vive en España, ha compartido una anécdota de lo más curiosa sobre cómo un consejo de una mujer le hizo descubrir una nueva forma de disfrutar del bocadillo. Este tipo de historias son las que dan cuenta de cómo los pequeños detalles de la vida cotidiana pueden ofrecer una perspectiva fresca sobre lo que damos por sentado.

Ésta es la forma correcta de comerse un bocadillo

En el vídeo, que ya se ha hecho viral, Nick cuenta así lo que le ocurrió: «Estaba comiendo un bocadillo en mi cafetería favorita en mi barrio, cuando una mujer, sentada en otra mesa, me llama y me pregunta de dónde soy. Le contesto: «De Estados Unidos». Y ella, con una sonrisa, me dice: «Mira, lo sabía, no eres de aquí. Te voy a dar un consejo: si le das la vuelta al bocadillo, te será más fácil de comer. La parte de abajo es más blanda y no te hará daño al paladar». ¡Nunca lo supe! Me quedé asombrado y agradecido. ¡Nunca te acostarás sin saber algo nuevo!».

En cuanto el vídeo comenzó a circular por las redes, no tardó en recibir miles de comentarios de personas de todas partes del mundo. Muchos de ellos eran españoles que se sorprendían al escuchar la recomendación. «¿Perdón? Nunca lo había escuchado», comentó uno de ellos. Otros compartían su propia experiencia: «Soy español y jamás supe que esto tenía sentido. ¡Vaya descubrimiento!», y algunos incluso se aventuraban a preguntarse cómo había pasado desapercibido algo tan simple durante tantos años.

Es interesante cómo los aspectos más cotidianos de nuestra vida diaria, como la forma de comer un bocadillo, pueden estar llenos de sabiduría. En muchos casos, no se trata sólo de cómo prepararlo o qué ingredientes usar, sino también de cómo disfrutarlo. Las personas que viven en otros países pueden descubrir cosas nuevas, incluso en lo más sencillo, y es en esos momentos donde se crea una verdadera conexión cultural. En lugar de ver las diferencias como barreras, lo que realmente importa es cómo esas diferencias enriquecen nuestra experiencia.

En el caso del bocadillo, lo que lo hace aún más interesante es la gran variedad de combinaciones posibles. Si bien es cierto que los bocadillos tradicionales están hechos con embutidoss, también existen muchas opciones vegetarianas y veganas. Las verduras, los quesos frescos y las salsas se han convertido en ingredientes esenciales para quienes buscan opciones más ligeras o saludables. Asimismo, en los últimos años, la tendencia hacia los bocadillos gourmet ha cobrado fuerza. En las principales ciudades españolas, los chefs están innovando con combinaciones inusuales. Así, podemos encontrar bocadillos de foie-gras con cebolla caramelizada, de ternera con queso azul o de aguacate con tomate seco y albahaca.

Choques culturales

Una de las cosas que más sorprende a los estadounidenses es la siesta, un breve descanso por la tarde, especialmente en las pequeñas ciudades y pueblos. En muchas partes de España, después del almuerzo, las tiendas y oficinas cierran durante un par de horas, lo que puede parecer extraño para quienes están acostumbrados a un horario continuo de trabajo.

Una de las diferencias más notables entre Estados Unidos y España es el horario de las comidas. En los EEUU, la comida es entre las 12:00 y las 13:00 horas, mientras que en España es mucho más tarde, generalmente entre las 14:00 y las 15:00 horas. En cuanto a la cena, es común que los españoles cenan a partir de las 21:00 o incluso más tarde, especialmente en verano, lo cual puede sorprender a los estadounidenses, que están acostumbrados a cenar alrededor de las 18:00 o 19:00 horas.

La sobremesa es una tradición profundamente arraigada en la cultura del país. Esta costumbre de quedarse en la mesa después de una comida, especialmente en el almuerzo, a charlar, disfrutar de una copa de vino o café, y pasar un rato relajado con amigos o familiares, es algo que marca una gran diferencia con la forma en que muchos estadounidenses abordan las comidas.

La calidez y amabilidad de los españoles son otro de los aspectos que más llaman la atención a los estadounidenses. La forma en que los españoles son acogedores, abiertos y dispuestos a entablar una conversación, incluso con extraños, resulta muy diferente a la actitud más reservada o distante que se puede experimentar en algunas partes de Estados Unidos.