Ahorra dinero con estos 5 formas de reutilizar tus toallas viejas

Una forma de ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente es reutilizar los objetos que ya no usamos en lugar de tirarlos a la basura. Uno de estos objetos son las toallas que ya no utilizamos para la ducha o en el baño, pero que pueden tener muchos usos alternativos que quizás no conocías. A continuación te vamos a mostrar cómo ahorrar dinero con estos 5 formas de reutilizar tus toallas viejas. ¡No te lo pierdas!.

Ahorra dinero con estos formas de reutilizar tus toallas

Las toallas son un elemento esencial en nuestro hogar, pero con el uso y el paso del tiempo se van desgastando y perdiendo su suavidad y capacidad de absorción. Antes de tirarlas a la basura, ¿por qué no darles una segunda vida y aprovechar sus beneficios? Te proponemos cinco formas de reutilizar tus toallas viejas que no solo te ayudarán a ahorrar dinero, sino también a cuidar el medio ambiente.

Convertirlas en trapos de limpieza

Esta es la forma más sencilla y práctica de reutilizar tus toallas viejas. Solo tienes que cortarlas en trozos del tamaño que prefieras y usarlos para limpiar cualquier superficie de tu casa. Las toallas son muy absorbentes y resistentes, por lo que te servirán para quitar el polvo, fregar el suelo, limpiar los cristales o secar los platos.

Hacer una alfombra para el baño

Otra forma de reutilizar tus toallas viejas es transformarlas en una alfombra para el baño. Para ello, necesitarás una base de tela, unas tijeras, una aguja y un hilo. Corta las toallas en tiras largas y finas y luego enróllalas sobre sí mismas para formar unos pompones. Cose los pompones a la base de tela siguiendo el patrón que más te guste y tendrás una alfombra suave y original para tu baño.

Crear una manta para tu mascota

Si tienes una mascota en casa, seguro que le encantará tener una manta hecha con tus toallas viejas. Solo tienes que coser varias toallas entre sí hasta conseguir el tamaño deseado y luego rematar los bordes con un bies o una cinta al bies. Así, tu mascota tendrá un lugar cómodo y calentito para dormir o descansar.

Fabricar unos cojines para el sofá o la cama

Otra forma de reutilizar tus toallas viejas es hacer unos cojines para el sofá o la cama. Para ello, necesitarás un relleno de cojín, unas tijeras, una aguja y un hilo. Corta las toallas en cuadrados del mismo tamaño y luego cose dos cuadrados entre sí dejando un hueco para introducir el relleno. Cierra el hueco con unas puntadas invisibles y tendrás unos cojines originales y confortables para tu sofá o tu cama.

Babero para el bebé

Si tienes un bebé en casa puedes también hacerle un babero con una simple toalla. Solo has de seguir estos pasos:

Descarga e imprime un patrón o crea tu uno (la forma del babero es sencilla).

o crea tu uno (la forma del babero es sencilla). Recorta el patrón y colócalo sobre la toalla que quieras usar. Marca el contorno con un lápiz y recorta la tela siguiendo la forma del patrón.

y colócalo sobre la toalla que quieras usar. Marca el contorno con un lápiz y recorta la tela siguiendo la forma del patrón. Elige otra tela que te guste para el exterior del babero y repite el mismo proceso que con la toalla. Debes tener dos piezas iguales, una de toalla y otra de tela exterior.

y repite el mismo proceso que con la toalla. Debes tener dos piezas iguales, una de toalla y otra de tela exterior. Coloca las dos piezas enfrentadas por el derecho y sujétalas con alfileres por todo el borde. Deja un espacio sin coser en uno de los lados para poder darle la vuelta al babero.

Cose las dos piezas por el borde con una costura recta, dejando un margen de unos 0,5 cm. Recorta el exceso de tela y haz unos pequeños cortes en las curvas para que no se arrugue al darle la vuelta.

Dale la vuelta al babero por el espacio que dejaste sin coser y plancha bien para que quede liso. Cierra el hueco con unas puntadas a mano o a máquina.

por el espacio que dejaste sin coser y plancha bien para que quede liso. Cierra el hueco con unas puntadas a mano o a máquina. Añade un cierre al babero, que puede ser un trozo de velcro, un botón o un snap. Coloca una parte del cierre en el extremo del cuello del babero y la otra en la punta opuesta.

Como ves, hay muchas formas de reutilizar tus toallas viejas y darles un nuevo uso. Así, no solo estarás ahorrando dinero, sino también evitando generar más residuos y contaminación. ¿A qué esperas para poner en práctica estas ideas?