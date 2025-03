Adiós al papel higiénico: el motivo por el que están dejando de usarlo

Hay un motivo de peso por el que están dejando de usar el papel higiénico, un elemento que puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Un destacado cambio de ciclo que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo y que, sin duda alguna, acabará siendo el que marque una diferencia importante. Nuestro gran aliado esta pandemia, parece que estará a punto de desaparecer por momentos. Debemos tener en cuenta que estaremos ante un papel higiénico que prácticamente está desapareciendo por momentos.

Este tipo de elemento se acabará convirtiendo en un aliado de una serie de cambios que pueden ser fundamentales. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por determinadas situaciones que acabarán marcando un futuro que nadie esperaría. El papel higiénico no tiene una historia tan larga como pensábamos, sino que es más reciente de lo esperado. Quizás tengamos que adaptarnos de nuevo, a un cambio que nos alejará de esta materia prima que hasta el momento no teníamos en mente. Muchas personas están dejando de usar el papel higiénico por un motivo en concreto.

El papel higiénico dice adiós

Ha llegado el momento de decir adiós a un papel higiénico que nos alejará por completo de una serie de detalles que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener. Son días de cambios y de situaciones que debemos empezar a visualizar de una forma o de otra.

Ese papel higiénico que usamos en el día a día no es tan antiguo y quizás necesario como nos imaginaríamos. Los expertos nos dan una serie de claves que quizás tocará tener en cuenta. El blog de Climp profesional nos indica la manera en la que este tipo de elemento llegó a nuestra vida: «No es hasta el 1857 cuando Joseph Gayetty inventa el moderno papel higiénico. Inicialmente se comercializaba en formato paquete en vez de rollo y era usual que, para ayudar algunas complicaciones intestinales, dicho papel estuviera impregnado de Aloe Vera. Lo cual lo convirtió en un producto farmacéutico».

Ni fue hasta principios del siglo XX cuando en España lo empezamos a poner en práctica. Es decir, lo tenemos desde hace poco más de un siglo y lo hemos podido poner en práctica de una forma que durante la pandemia agotó todas las reservas de este elemento.

El motivo por el que están dejando de usar el papel higiénico

El problema del papel higiénico es que cada día se usa más y está hecho con un elemento que tiene fecha de caducidad. Sin duda alguna, lo que necesitamos es empezar a prepararnos para conseguir un extra de buenas sensaciones, con la ayuda de un elemento que será fundamental.

Necesitamos apostar claramente por un tipo de detalle que será el que marque un antes y un después. DKV nos explica los riesgos de usar este papel para el medio ambiente en su blog: «El material del que se fabrica proviene de fibra virgen, extraída por lo general de explotaciones de eucaliptos y pinos de países como Estados Unidos, Brasil, Suecia y Canadá. Los rollos de papel higiénico reciclado apenas representan el 0,5% de la producción total, según cifras de Colhogar, debido a que no se consigue la suavidad que ofrece la pasta virgen. A este impacto hay que añadir el consumo energético que suponen los procesos de fabricación, distribución o embalaje, y el hecho de que, aunque el papel higiénico se disuelve en el agua y no se desintegra, no se puede reciclar. A pesar de que, tal y como asegura la industria papelera (Aspapel), cada español consume al año unos 157 kilos de papel y cartón de todo tipo –19 menos que la media europea–, gastamos 16 kilos de papel higiénico por persona, dos más que el promedio de nuestros vecinos. Los últimos estudios de Renova exponen que cada español trabaja unos 42 minutos al año para pagar su consumo de papel higiénico (que, en cifras totales, es algo más de diez euros por habitante): solamente en España, en 2015 gastamos 488 millones de euros en este producto. En un país desarrollado, de media cada persona emplea cuarenta rollos anuales, y se calcula que el 20% de esa cifra se desperdicia. Es decir, por cada 140 personas aproximadamente se derrocha una tonelada de papel al año o, lo que es lo mismo, alrededor de cincuenta árboles. En una población como la española, el exceso de consumo de papel higiénico supone la tala innecesaria de 16.000 de árboles al año, una cifra para reflexionar antes de tirar del rollo».

El estilo japonés de colocar un bidet o un chorro de agua en el mismo baño para poder limpiar la zona con agua y jabón, además de secarla bien, puede ser el futuro que nos espere.