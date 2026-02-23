Adiós al marrón setentero: la nueva tendencia que reforma baños sin obras

El marrón setentero puede eliminarse por completo de los baños, con esta nueva tendencia sin obras, barata y fácil de aplicar. Estar en una casa de alquiler con un baño que parece sacado de la serie Cuéntame, no siempre es fácil. Ese color marrón, baldosas psicodélicas o esos grifos dorados no son la mejor forma de despertarse por la mañana. Aunque no lo parezca, el baño es de los primeros puntos de la casa a los que llegamos a primera hora.

Una manera de empezar el día que nos hace tener una vibración basada en esos elementos que quizás no queremos. Si estamos en un piso de alquiler no nos conviene a hacer obras, aunque, si tenemos el piso en propiedad, quizás la letra de la hipoteca nos impida hacerlas en mucho tiempo. No será necesario que esperes más, con la ayuda de una serie de procesos que este 2026 será tendencia, podrás crear el baño de tus sueños. Por muy poco dinero, puedes acabar consiguiendo aquello que deseas en menos tiempo y por un precio de escándalo. Es cuestión de ponerte manos a la obra con ello y hacer realidad ese sueño de despertarte en un spa.

El marrón setentero se despide por completo

Podrás despedirte por completo de un marrón setentero que acabará siendo un elemento del pasado. En especial, si tenemos en cuenta que podemos tener un baño sin obras en un abrir y cerrar de ojos. Un proceso que nos dará más de una alegría inesperada sin necesidad de molestar a nadie.

No tendrás que contratar a nadie, incluso, podrás poner en práctica tus propias habilidades para aplicar una reforma de esas que impresionan. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo esenciales.

Este tono de baño que tienes en casa, ya sea marrón, o ese rosa que hace unos años era tendencia para salir del blanco. La realidad, es que nos hemos acostumbrado, de forma conjunta y casi unánime a tener un baño blanco que nos traslade a una limpieza y pureza máxima en esta parte tan destacada de la casa.

Ese color blanco que quizás nunca hubieras ni imaginado echar tanto de menos, puede volver a ser protagonista. De la misma forma que lo será cualquier otro elemento de una manera muy diferente.

La nueva tendencia que reforma baños sin obras

Los expertos de Leroy Merlin nos dan una serie de consejos que debemos tener en cuenta para conseguir que nuestro baño parezca a estrenar, dejando atrás los elementos del pasado:

Pintar los azulejos con esmaltes específicos. La pintura para azulejos de baño y cocina te permite cubrir el revestimiento actual para modernizar el espacio. Lo más importante es preparar bien la superficie: limpiar a fondo, desengrasar y aplicar una imprimación todoterreno o usar un esmalte que garantice adherencia directa sobre el azulejo. Tienes que elegir un esmalte específico para azulejos, resistente a la humedad, lavable y con conservante antimoho para que el acabado se mantenga impecable más tiempo. Si quieres ampliar visualmente el baño, emplea tonos blancos, arenas o grises claros; mientras que un color más intenso en una pared creará un foco decorativo muy atractivo.

Papel pintado vinílico para baños. Otra opción es revestir las paredes con papel pintado vinílico. Eso sí, elige un modelo apto para zonas húmedas. Es una opción ideal si quieres introducir dibujos, texturas o un efecto “wow” sin obras. Estos papeles son lavables, muy resistentes y se pueden colocar sobre azulejos bien nivelados tras rellenar las juntas para evitar que se marquen. Colócalo en la pared del lavabo, detrás del inodoro o en una franja superior para aportar carácter; solo debes evitar su uso en la zona de ducha con agua directa para garantizar su durabilidad.

Suelo vinílico: un cambio radical inmediato Cambiar el suelo del baño sin levantar el existente es uno de los gestos con mayor efecto para renovar el espacio sin obras. Una buena opción son los suelos vinílicos. Son impermeables, agradables a la pisada y compatibles con la mayoría de revestimientos actuales, siempre que estén bien nivelados. Hay varias alternativas: losetas o lamas vinílicas autoadhesivas o en sistema clic, que se colocan directamente sobre el pavimento, reduciendo el tiempo de instalación al mínimo. Hay diseños que imitan la madera y otros materiales como cemento o baldosas hidráulicas.

Estos elementos son fáciles de estilar y nos permiten darle un buen lavado de cara a un baño que ya tiene unos años. Una forma de hacer realidad ese sueño de despertarnos en un spa que puede acabar costándonos muy poco. Es cuestión de ponerse manos a la obra para acabar con cualquier contratiempo o elemento que nos haga estar a disgusto en nuestro baño.