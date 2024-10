Adiós a lo que pensábamos de nuestros antepasados: se confirma de quién descendemos

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada ha puesto el foco en nuestros antepasados y ha arrojado luz sobre de quién descendemos los españoles. A lo largo de la historia se ha dado por hecho que los españoles, siendo los andaluces los que más, apenas tenemos ADN africano, después de que los musulmanes estuvieran 800 años habitando en la península ibérica.

El 2 de enero de 1492 finalizó la Reconquista española y con ella se puso fin a 800 años de dominio musulmán en la zona. Por este motivo se ha considerado a lo largo de la historia que los españoles descienden en su mayor medida de los árabes, siendo los ciudadanos andaluces los que en teoría más similitudes genéticas tenían con los ciudadanos del norte de África. El aspecto físico como altura, tono de piel o color de los ojos también confirmaban en un principio esta teoría extendida a lo largo de la historia.

Ahora un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada ha acabado con esta teoría confirmando que los ciudadanos árabes que vivieron en España durante 800 años no dejaron un gran legado genérico. No más al menos que el ADN de otros ciudadanos europeos, con el que no se ha emparentado a los españoles por la diferencia de sus rasgos físicos. Porque al fin y al cabo no es la misma la constitución de una persona de Cádiz que la de una persona de Oslo, que se caracterizan por ser más altos, rubios, ojos azules…

Los antepasados y de quién decendemos

«Sin ‘Memorias de África’: un estudio genético revela que la población del Sur de la Península Ibérica apenas tiene ADN africano». Así se titulaba el estudio publicado el pasado año 2019 prestigiosa revista Scientific Reports y realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Granada pertenecientes al Laboratorio de Identificación genética. Este informe, que analiza los marcadores genéticos del cromosoma Y en individuos varones del sur de la península ibérica (de las provincias de Granada, Málaga y Almería), demostró que los andaluces comparten un 80% de su genética con un noruego y un porcentaje muy bajo con el norte de África.

«Se trata de la primera vez que se publica un estudio específico de estas tres poblaciones (provincias) españolas sobre marcadores genéticos del cromosoma Y, y se compara con el resto de España y de Europa y del norte de África. Los investigadores advierten del fuerte contraste que existe entre la herencia genética que dejaron los árabes en la Península Ibérica, que ahora se demuestra escasa, con la enorme herencia cultural, si repasamos el gran legado andalusí», apuntan desde la Universidad de Granada.

«La expulsión de los pueblos del norte de África y la repoblación de la zona con habitantes del resto de la Península fue tan efectiva que, genéticamente, es difícil identificar algún trazo del legado genético dejado por los antiguos pobladores», explicó en su día María Saiz Guinaldo, autora principal del trabajo. Según este estudio, el haplogrupo E3b2, que es el más común en las regiones del norte de África, sólo está presente en un 6% de la población española, donde es más común el R1b (un 50%). En los ciudadanos del País Vasco este es especialmente dominante en los ciudadanos de País Vasco y Cataluña (80%).

«Nuestros resultados revelan que ningún componente africano ha permanecido en la población del Sur de la Península Ibérica, a pesar de haber estado ocupada por éstos durante 800 años. La presencia de haplogrupos típicamente africanos en la población de Granada, Málaga y Almería no es significativa cuando se compara con las frecuencias de éstos en poblaciones europeas, tanto mediterráneas como del norte de Europa», apuntó en su día la investigadora perteneciente al Laboratorio de Identificación Genética de la UGR.

Así que este estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada desmonta un mito sobre nuestros antepasados y de quién descendemos. Los españoles compartimos más ADN con una persona del norte de Europa que con una nacida en el norte de África. Una afirmación que se puede realizar gracias a este estudio después de años equivocados sobre nuestra descendencia. Ahora se ha demostrado que en el cuerpo de los ciudadanos españoles apenas hay ADN africano después de más de 800 años de invasión en la península ibérica.