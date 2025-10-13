Adiós a las cocinas abiertas: estas son las que arrasan ahora y son mucho más prácticas

El tipo de cocinas que arrasa hoy en día deja atrás las cocinas abiertas que dejan de ser prácticas. La realidad es que tenemos que empezar a pensar en algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. La cocina es una de las partes más importantes de la casa, el corazón de una vivienda que sirve para preparar la comida, algo esencial en estos tiempos que corren y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es momento de dejar atrás un tipo de cocinas que hasta ahora era tendencia. Esa manera de pensar en la que se podía ver toda la casa o incluso ver la televisión mientras se empieza a pensar en algunos detalles que pueden acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con una serie de detalles que pueden ser las que marcarán estos días en los que la realidad siendo en este tipo que acabará siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Si estás pensando en hacer una reforma en tu cocina despídete de las cocinas abiertas.

Las cocinas abiertas se despiden de la última moda

Esas cocinas que prometían conectar esta habitación con el resto de la casa han pasado a la historia. Se han convertido en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados detalles que pueden ser claves.

Esa cocina abierta que prometía ser la solución a todos los problemas de la casa, que nos permitía conectar la cocina con el resto de las habitaciones, puede quedarse en nada. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Estas cocinas son mucho más prácticas

Lo que buscamos en una cocina es que sea práctica, con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Cerramos las puertas de la cocina, cocinamos con cierta intimidad que tenemos por delante. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Santossatiago interiores nos explican una forma de conseguir nuestra cocina de ensueño de la mejor manera posible. Cocina y salón, separados por un cristal: Esta cocina con puerta acristalada al salón-comedor se integra totalmente en la zona de día, ya que la puerta corredera se desliza por completo, dejando la cocina abierta al resto de la casa. Al contar con un marco blanco, además, parece mimetizarse con paredes y techos, frente a otros cerramientos acristalados que se decantan por un diseño más decorativo.

Cocina acristalada a comedor con un estilo muy actual. Situar juntos la cocina y el comedor facilita considerablemente el servicio y retirada de cubiertos, por eso es habitual que se ubiquen, o bien en la misma estancia, o en habitaciones contiguas. Las puertas correderas acristaladas proponen una solución intermedia. Estas en metal negro y cristal, con perfiles extra finos, aportan un toque contemporáneo que da carácter al espacio.

Una cocina semiabierta blanca y ligera. Un ejemplo del juego que dan las puertas acristaladas en las cocinas pequeñas, lo vemos en la foto anterior. La estancia, que cuenta con tan solo 8,5m2, y carece de una entrada directa de luz natural, evita generar una sensación de encierro gracias a su puerta acristalada, que da a la entrada de la vivienda.

