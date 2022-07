Si está reservando unas vacaciones en la playa bajo el sol, recuerda que no todas las playas son iguales. Especialmente cuando se trata de seguridad. De hecho, algunas playas pueden ser tan hermosas como peligrosas; hay una en particular que es la playa más peligrosa de todas pero no es la única de modo que os ofrecemos a continuación el listado de las playas más peligrosas del mundo; dónde están y qué peligros te puedes encontrar en ellas.

Las playas más peligrosas del mundo

El verano es sinónimo de sol y playa. Claro que hay algunas playas a la que es mejor ni acercarse. A continuación te contamos cuáles son las playas en las que puedes correr un mayor riesgo, comenzando por una que es actualmente la más peligrosa de todas.

Fraser Island

Fraser Island se encuentra en Australia y es la playa más peligrosa del mundo no solo por ataques de tiburones blancos , sino también por ataques de dingos. Los dingos son una raza de perros salvajes originaria de Australia y, como muchos animales, pueden representar una amenaza para la seguridad humana, especialmente si se les alimenta.

La isla Fraser también alberga medusas que pican , incluidas la medusa Irukandji y las carabelas portuguesas. La molesta carabela portuguesa es similar a un globo con una cuerda azul atada y su picadura es punzante pero no peligrosa. Si te pica una de estas medusas puedes eliminar la sustancia urticante enjuagándote con agua de mar y agua tibia. En el caso extremadamente improbable de un ataque de una medusa Irukandji, la picadura debe enjuagarse con vinagre y llamar a una ambulancia de inmediato.

Además, el océano de la playa más peligrosa de Australia en el mundo es conocido por ser excepcionalmente agitado y por sus poderosas mareas . Así que ten mucho cuidado si decides darte un chapuzón ya que no hay socorristas patrullando en Fraser y no hay banderas de advertencia.

Atolón de las Islas Bikini

Las Islas Marshal eran hasta mediados del siglo XX un verdadero paraíso. Sin embargo, Estados Unidos utilizó la zona para hacer pruebas de sus bombas nucleares, convirtiéndola en un destino prohibido. Se lanzaron durante años bombas mil veces más potentes que la de Hiroshima en la II Guerra Mundial. Aún a día de hoy quedan algunos restos de bombas en el fondo del mar.

Cable Beach

Cable Beach se encuentra en Australia y es una de las playas más peligrosas del mundo por culpa de los cocodrilos de agua salada. Aunque parece un paraíso de arena dorada y aguas cristalinas, está cerrada prácticamente durante todo el año por precaución.

Playa de Boa Viagem

En Brasil, en la Playa de Boa Viagem se han registrado en las últimas dos décadas al menos 56 muertes por los ataques de tiburones. Se trata de la tasa de letalidad más alta del mundo: 37%.

Playa Zipolite

En México se encuentra la Playa Zipolite y su apodo es el de «playa de la muerte» de modo que es evidente que tenía que aparecer en este recopilatorio que hacemos a las playas más peligrosas del mundo. Bien admirada por su belleza natural, aunque también muy peligrosa. Sus poderosas corrientes han provocado un gran número de ahogamientos. Parece un oasis impresionante, pero lo cierto es que sus aguas son conocidas por las corrientes subterráneas fuertes y potencialmente fatales que requieren de la presencia permanente de un equipo especial salvavidas

Playa de Chowpatty

En la Playa de Chowpatty, en Bombay, la India, el gran problema es la contaminación. Todos los desagües de la ciudad van directos al mar, sin ni siquiera pasar por la depuradora. Teniendo en cuenta que en esta ciudad viven 18 millones de personas, es fácil entender por qué el baño está prohibido por motivos de salud. Sin embargo, en días de celebración muchos indios se lanzan al agua; algunos contraen infecciones mortales.

Playa Hanakapiai

En las islas hawaianas, la playa de Hanakapiai se caracteriza por contracorrientes muy fuertes que hacen que la inmersión en el mar sea extremadamente peligrosa: las olas del océano no dejarían salida y te arrastrarían mar adentro, sin posibilidad de supervivencia.