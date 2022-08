Cuando iniciamos una dieta , ya sea por obesidad o simplemente para perder una talla, debemos hacerlo con conciencia y previsión : las dietas que prometen milagros son muchas, sobre todo navegando por la red, pero no debemos olvidar que las consecuencias para el el cuerpo pueden ser bastante dañinas. No basta con que sea una dieta conocida por todos o una que dieta que haya seguido una famosa o un famoso. Es importante siempre valorar nuestra salud y dejarnos asesorar por un buen nutricionista, pero en el caso de que desees conocer las dietas más peligrosas y famosas que no debes hacer jamás, toma nota porque te las desvelamos a continuación.

Dietas famosas y peligrosas

Las dietas que a continuación os revelamos han sido evaluadas por expertos y ninguna de ellas respeta los parámetros que se tienen en cuenta para poder decir si una dieta es o no recomendable. A saber: una dieta considerada buena debe ser eficaz a corto y largo plazo , fácilmente manejable, debe aportar beneficios a la sistema cardiovascular y prevenir la diabetes sin mencionar que debe ser completa en cuanto a nutrientes, minimizando los riesgos para la salud.

Sin embargo, cuando se habla de dietas puede que no nos fijemos tanto en esos parámetros, sino en si una famosa la ha llevado a cabo y si le ha funcionado. Un craso error que puede ser además un peligro para nuestra salud teniendo en cuenta que ellas mismas a veces también arriesgan demasiado con las increíbles dietas que un buen experto en nutrición jamás recomendaría. Dietas como estas:

Dieta del potito de Lady Gaga

Durante varios años Lady Gaga siguió la dieta del potito. Tal y como su propio nombre indica, se trata de tomar potitos de bebé en sustitución de dos comidas diarias. No se trata de un caso aislado. También hay otras famosas que la han hecho, como Jennifer Aniston.

Los potitos en ningún caso aseguran los nutrientes necesarios para una persona adulta. ¿Qué ocurre entonces? Efectivamente, se consigue perder peso, pero a base de perder masa muscular, no grasa. Esto supone un riesgo muy importante para la salud.

Dieta cetogénica de Kim Kardashian

La dieta Atkins o la dieta Dukan son claros ejemplos de dietas cetogénicas, ambas muy peligrosas para la salud. Consisten en reducir al mínimo el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono. Sin embargo, se pueden ingerir tantas grasas y proteínas como cada uno quiera. Se trata de una forma extrema de forzar al cuerpo a entrar en estado de cetosis, quemando grasa para conseguir energía.

Los expertos explican que con la cetosis se liberan los desechos de las grasas, pero a largo plazo puede dar lugar a síntomas como estreñimiento, dolor de cabeza, náuseas y cansancio.

La dieta líquida de Adriana Lima

Adriana Lima fue durante muchos años uno de los ángeles de Victoria’s Secret más aclamados. Antes de los desfiles ella y el resto de modelos debían someterse a una dieta muy estricta.

Durante los 10 días previos a desfilar por la pasarela sólo podían tomar líquidos, como zumos o smoothies. Además, 12 horas antes del desfile tenían prohibido tomar ningún alimento o bebida para así lucir un vientre lo más plano posible. Una de las dietas más peligrosas de las famosas.

Otras dietas famosas que son un riesgo

Además de las mencionadas, existen otras dietas que aunque muy populares en su momento, y todavía actualmente, son todo un riesgo. Es el caso de la dieta Sirt (que es la que ha seguido Adele que se centra en dar prioridad a los polifenoles, que son los compuestos químicos que se encuentran en las frutas y verduras, ) así como la dieta alcalina (que prefiere alimentos con un bajo nivel de acidez).

Tampoco muy recomendables son la dieta Paleo (basada en los alimentos que comían nuestros antepasados del paleolítico), la dieta Dukan (seguida por Kate Middleton antes de casarse con el príncipe William) o la macrobiótica.

Peligrosa es también la dieta del ayuno intermitente dado que los expertos la consideran demasiado restrictiva y difícil de seguir, así como limitante en la sociabilidad.

La mejor dieta de todas

Ya sabemos cuáles son las peores dietas o de hecho, las que los expertos consideran más peligrosas. Sin embargo, existe una que por quinto año consecutivo ha sido elegida la mejor de todas y que no es otra que la dieta mediterránea ya que resulta eficaz incluso a largo plazo y es muy beneficiosa para el corazón, las arterias, la diabetes, así como para la prevención del deterioro cognitivo.