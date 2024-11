2 señales que confirman que eres atractivo para el resto: comprueba si te pasa

Hay una serie de señales que confirman si somos o no atractivos para el resto, algo que quizás nos sorprenderá y puede acabar siendo lo que marqué una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que empezar a pensar en esas señales que nos convierten en unas personas más o menos atractivos para el resto. Por lo que, debemos empezar a pensar en lo que está por llegar y en cómo debemos empezar a prepararnos.

El amor o el enamoramiento que sentimos puede convertirse en una nueva realidad que será la que marque un antes y un después en estos días en familia o de escapadas. Nos acabamos fijando en determinados perfiles, pero cuidado, porque también pueden fijarse en nosotros, la ciencia confirma que hay 2 señales que detectan si son o no de una determinada manera. Saber si somos atractivos para el resto o qué cualidades hacen que resaltemos para los demás, es lo que puede acabar siendo clave en muchos aspectos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que quizás hasta ahora nunca hubiéramos pensado que fueran tan importantes.

Comprueba si te pasa

Mucho cuidado con estas señales que podemos tener y que en cierta manera son una manera de conectar de nuevo con esos elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Es la hora de apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por algunas señales fundamentales.

La ciencia parece que nos da la razón. Siempre nos llaman la atención unas determinadas cualidades que podemos poseer o no o que vemos en los demás. Es ese efecto espejo que descubrimos cuando hay personas de nuestro entorno que parece que nos hacen sentir deseados o nos despiertan ese deseo interno que no sabemos de dónde viene.

Son días de saber en todo momento qué nos está esperando de la mano de determinados cambios que son fundamentales y que pueden ser destacados. Hay dos factores que son claves y que parece que encaminan el éxito de una relación, el ser humano, no deja de ser un animal que se guía por estos factores que pueden ser los que marcarán una diferencia significativa.

Estas 2 señales confirman si eres atractivo para el resto

Sin duda alguna, son estos detalles, la vista el primero que entra en juego, pero no lo único que nos afecte. Algo tan especial como el olor, puede acabar siendo el detalle que hace que tengamos algunas novedades destacadas en nuestro día a día. Podremos saber si resultamos especialmente atractivos para alguien o no, en función de una serie de cualidades que la psicología se encarga de determinar.

Tal y como afirman los expertos en la revista Frontiersin: «El amor romántico se observa en casi todas las sociedades (Jankowiak y Fischer, 1992) y se cree que está profundamente conectado con la selección de pareja humana (por ejemplo, Fisher, 2004; Walum y Young, 2018). Por estas razones, se han dedicado estudios extensos sobre relaciones cercanas a comprender cómo las personas evalúan a posibles parejas. Los primeros estudios experimentales informaron que el atractivo facial podría predecir la atracción romántica inicial en fechas reales (por ejemplo, Walster et al., 1966; Byrne et al., 1970). Los psicólogos evolutivos que trabajan en la selección de compañeros humanos se han centrado en este estrecho vínculo (por ejemplo, Buss, 1989; Buss y Schmitt, 1993). Buss (1989) realizó una encuesta intercultural y observó una conveniencia significativamente mayor para el atractivo físico de los socios por los hombres que por las mujeres en casi todos los países. Basándose en los hallazgos, los autores plantearon la hipótesis de que varias características que se muestran en rostros atractivos (por ejemplo, piel suave, buen tono muscular, cabello brillante y labios carnosos) podrían indicar una mayor fertilidad y valor reproductivo o buena salud. Un metaanálisis realizado por Feingold (1990) observó un mayor valor puesto en el atractivo físico de las parejas femeninas por los hombres, aunque la diferencia de sexo era mayor al examinar los autoinformes que al examinar el comportamiento. Basándose en estos hallazgos, Eastwick et al. (2014) predijeron que las diferencias sexuales en la previsibilidad del atractivo facial de la pareja en la evaluación romántica podrían variar dependiendo de las etapas de la relación. Para probar esta predicción, los autores realizaron un metanálisis de estudios que investigaron la evaluación romántica de un individuo del sexo opuesto al que el participante al menos ha conocido cara a cara. Los autores indicaron que el atractivo facial de la pareja predice fuertemente la evaluación romántica tanto para hombres como para mujeres en un grado similar, lo que sugiere que las diferencias de sexo en la preferencia de pareja ideal podrían surgir solo en la etapa de formación de impresiones de una pareja ideal antes de una interacción cara a cara. Este estudio y otro estudio (Zsok et al., 2017) sugirieron además que este vínculo podría ser más fuerte en la etapa de iniciación que durante la etapa de postformación de una relación a largo plazo».