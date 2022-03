SON Estrella Galicia no para. El proyecto musical cervecero más activo de la escena sigue adelante con una extensa programación de conciertos que promete experiencias transformadoras en salas de todo el país –y del país vecino– en su afán de descubrir grandes talentos y de brindar la oportunidad de vivir el directo de artistas consagrados.

En los próximos meses se podrá disfrutar de una propuesta que se salta las normas en ciudades como Madrid, A Coruña, Granada, Barcelona, Oporto o Vigo, entre otras. Llama la atención la gran diversidad ante la que nos encontramos, en todos los sentidos. Desde los géneros –pop, folk, rap, post-punk, indie rock, country, blues, flamenco, hip hop o R&B– hasta la procedencia de los artistas llegados de países de todo el mundo –Estados Unidos, Australia, Taiwán, Canadá, España, Israel, Argentina, Bélgica, Reino Unido o Colombia–.

Entre los artistas internacionales que conformarán el cartel de SON Estrella Galicia en los próximos meses están Clap Your Hands Say Yeah, Lola Marsh, Adam Green, DIIV, Sunset Rollercoaster, 9m88, Pond, Death Valley Girls, www.estrellagalicia.es/son Lido Pimienta, Fantastic Negrito, Julie Doiron, Flamin’ Groovies, Meskerem Mees, The Natvral, Bandalos Chinos, Nadia Rose, Bodega o Children of Zeus.

La representación nacional está marcada por el talento femenino de artistas y bandas como Verde Prato, Belako o Soleá Morente. Las entradas para todos los conciertos programados ya están a la venta a través de la web del proyecto musical cervecero, en www.estrellagalicia.es/son.

Muy pronto se irán dando a conocer nuevos nombres que se sumarán a una de las temporadas más ansiadas de los últimos años. Además, SON Estrella Galicia continuará explorando experiencias disruptivas que traspasan los escenarios habituales para desvelarnos otras realidades de los artistas que admiramos.

Por ejemplo, nuevos referentes se unirán a Xoel López o Kase.O en el plantel de Origins x SON Estrella Galicia, la iniciativa que nos relata a través de ellos mismos cómo fueron sus inicios. También impulsará ideas y proyectos que generen un impacto positivo en nuestro entorno tanto a nivel social como medioambiental. 2022 viene fuerte.

Talento, experiencias musicales que van más allá y cultura de cerveza para volver a llenar las salas de una energía reveladora. SON Estrella Galicia es ahora. No digas que no te avisamos