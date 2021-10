Peruano de Lima. El joven Andrés Roca Rey, quien en unos días cumple 25 años, es ya toda un figura del toreo mundial. Nació y creció entre toros bravos. Su valor, su entrega, su poder y su profundidad delante del animal le han colocado en lo más alto del escalafón taurino. Y además, ha conseguido devolver la ilusión a muchos aficionados, que la tenían algo perdida y llevar público joven a los ruedos.

En una entrevista a OKDIARIO, tras un día de tentadero en una finca madrileña, nos cuenta su proximidad con Mario Vargas LLosa, a quien ha «querido regalar una faena» el día de presentación en sociedad de su cátedra -en una nueva etapa- . El Nobel de Literatura estuvo acompañado por numerosas personalidades, amigos y familiares .

¿Cómo ve usted el mundo del toro en general? ¿Qué sensación tiene usted como figura del toreo?, le preguntamos al joven torero. Dice que «ahora mismo está atravesando por momentos de cierta discriminación por parte de la política. Yo estoy contento de ser torero, de pertenecer a este mundo en el que estamos y los que estamos nos sentimos privilegiados. Y la verdad es que lo disfruto muchísimo».

Figura del toreo

Roca Rey lleva la afición por todas las plazas, por donde quiera que va, y además cuenta con un factor muy importante y es que se ha convertido siendo aún muy joven en figura del toreo. Ya manda el toreo actualmente. Le preguntamos si cree que el mundo del toro pueda llegar a desaparecer, con tantos elementos en contra como tiene. «Yo tengo la esperanza de que no. Cuando se va a las plazas, yo por lo menos cuando llego y veo una plaza totalmente llena, ves tantas caras jóvenes siguiéndome… En ese caso, te das cuenta de que futuro hay, ¿no? Entonces, pues nadie puede decir que de aquí a unos años se va a terminar esto. Te sientes orgulloso, te sientes un privilegiado de poder tener esa conexión con la gente joven y con los tendidos. Y es algo que te llena de motivación para seguir desarrollando tu toreo, para seguir intentando evolucionar. Tarde, a tarde y día a día».

Se convirtió en una figura del toreo desde hace poco tiempo, porque en 2015 realmente tomó la alternativa. ¿Hacia dónde va? ¿Le gustaría convertirse en un torero de época?, preguntamos al joven torero.» Todos los toreros soñamos desde que empezamos a utilizar un capote o una muleta con ser figura de época. Por supuesto. Soñamos eso porque soñamos ser como Manolete, como Joselito El Gallo, Belmonte, José Tomás…son toreros que tú sigues y que duda cabe que desde niño, desde chico quieres ser como ellos», contesta .

La magia de los toros

Tiene ya el cuerpo lleno de cornadas .Es de los toreros que tiene valor, que le puede al toro, que lo demuestra cada tarde y que transmite entusiasmo. Hablamos de cómo podríamos hacer llegar a las personas -que no son aficionadas- la magia que tiene la fiesta de los toros.Y responde con sinceridad .»Bueno, no se puede. Explicar a esa persona que quizá no sabe tanto, son muchísimos detalles y muchas cosas…explicar de dónde sale todo ésto, para llegar a la plaza y que surja, esa magia de la que hablas. Todo empieza aquí, en el campo, en la pureza de este aire, de la libertad que tiene el toro aquí. Es un animal que es privilegiado. Y luego, pues obviamente está la plaza después de unos cuantos años de preparación, pues llega a la plaza a entregar su vida. Y los toreros, pues también. Vamos con todo el respeto del mundo y con la ilusión de buscar la gloria. Y obviamente siendo conscientes de que también tenemos que entregar nuestra vida. Y yo creo que no hay ningún espectáculo en este mundo, o por lo menos yo no conozco ninguno en el que haya tanta pureza de por medio».

Con siete años la primera becerra

Su primera becerra fue con siete años, con lo cual está claro que lleva el toreo en la sangre. Pero le preguntamos si se imaginaba llegar tan lejos, en tan corto espacio de tiempo.»Como cualquiera, tenía dudas. Tenía mucha ilusión. Sabía que podía conseguir cosas. Confiaba en mí. Pero sí es verdad que tenía dudas, como cualquiera las puede tener, ¿no? Pero luego es bonito sobreponerse a esas dudas y hacer tu sueño realidad poco a poco», nos confiesa.

Número uno del escalafón

Le preocupa ser el número uno cortando orejas en número de escalafón, pero le preocupa más conseguir la pureza del toreo. «Es bonito triunfar, ¿a quién no le gusta triunfar? Pero está claro que que esto no es de meter goles como en el fútbol o o meter canastas como en el baloncesto. Esto es un arte y el arte es o va más allá de los números y de las estadísticas. Creo que en el toreo no se debe hablar de estadísticas, de cuántas corridas has toreado o de cuántas orejas se han cortado. Más bien, de lo que se tiene que hablar es de cuántas veces un torero y el público han llegado a tener esa conexión y han podido emocionarse».

Vargas LLosa

Por ultimo, hablamos de su relación con la familia, con Mario Vargas Llosa y con la familia Vargas Llosa. Tienen una vinculación que viene a través del mundo de la cultura y, personalmente, a través de su de su tierra natal , Perú. Roca Rey ha querido acompañar al Nobel de literatura en un día muy especial, el día del relanzamiento de la cátedra Vargas Llosa y contribuir así a reforzar el concepto de la cultura desde la libertad que la cátedra predica. «Tengo muchísimo cariño a Mario, pero sobre todo mucho respeto y mucha admiración por todo lo que ha hecho, por su historia, por todo lo que ha logrado como persona y como artista; porque también es un artista en el fondo. Y la verdad es que me siento orgulloso de poder contar con su amistad. Y hoy día he querido, me apetecía regalarle una faena y así lo hemos hecho». Una faena y un brindis. «El brindis iba por sus invitados, pero iba también por el Perú, por España y sobre todo por la cultura y por la libertad. Y bueno, se lo dedicaba a él», nos explica el torero.

Por último, opina sobre el bono cultural. «Me parece absurdo», declara. «Yo no he conseguido todavía descubrir un mundo con tanto respeto. Dentro y fuera del ruedo. Es un poco absurdo, obviamente. Soy consciente de que esas normas las quiere poner gente que no conoce el mundo, que no está dentro del mundo del toro, y para poner normas hay que conocer el mundo antes».