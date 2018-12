Bilbao BBK Live avanza parte del ecléctico torbellino de artistas que ha preparado para 2019

Bilbao BBK Live avanza un cartel en el que presente, pasado y futuro están representados con grandes nombres de la actualidad, tanto nacional como internacional. El festival, que nada más terminar su edición de 2018, anunció el primer artista de su cartel de 2019, se celebrará los próximos 11, 12 y 13 de julio en Kobetamendi. La montaña, en las afueras de Bilbao, se ha convertido en un lugar icónico símbolo de la música y la fiesta. Como otros años, el festival da la oportunidad de hacerse con el abono en cómodos plazos.

A los ya anunciados Weezer, se suman artistas de la talla de The Strokes, la banda que resucitó el rock a principios del siglo XXI, dándole al género nueva vida e influyendo a innumerables grupos desde entonces, que anuncian su regreso mundial a través de su show en Bilbao; Rosalía, la artista más relevante surgida en nuestro país en muchos años, que está revolucionando la escena actual en todo el planeta; Thom Yorke ‘Tomorrow’s Modern Boxes’, proyecto paralelo del líder de Radiohead en el que da alas a su incontenible creatividad con un show que se nutre también de la presencia del gran Nigel Godrich (productor habitual de Radiohead) y de las asombrosas proyecciones del videoartista Tarik Barri; Vetusta Morla, que siguen reventando allí donde van, y los incombustibles Suede, buque insignia del brit-pop que con su nuevo álbum se muestran más vigentes que nadie de su generación.

Dos tendencias ganan terreno en el próximo Bilbao BBK Live: por un lado, los sonidos urbanos que están cincelando los sonidos más actuales, con el rapero Vince Staples, nombre básico del hip hop en el nuevo siglo, adorado por crítica y público, y con un imaginario sónico que va mucho más allá del rap; los apabullantes Brockhampton, colectivo musical liderado por Kevin Abstract que están poniendo patas arriba el hip-hop con cada referencia que publican (como lo hicieron en su momento predecesores como el Wu-Tang Clan o el colectivo Odd Future) y que en directo son un auténtico torbellino; Princess Nokia, nueva referente de los sonidos urbanos independientes que desde su álbum 1992 deluxe está dando voz a una generación que derriba fronteras entre hip-hop, R&B e incluso pop y rock; Nathy Peluso, que absorbe cada posible influencia del urban y la música latinoamericana y lo convierte en una personal fusión de trap y su característico sandungueo; la volcánica Ms Nina, una de las máximas exponentes del reggaeton y trap en español y Mueveloreina, con su divertido y arrollador directo a base de trap, ritmos tropicales y letras deslenguadas.

Por otro, la nueva hornada de bandas que está refundando el punk a golpe de irreverencia y directos aplastantes, como Idles, una de las bandas del año que con su último disco ha irrumpido definitivamente en la escena internacional, consolidándose como la gran heredera del más rabioso y auténtico punk británico; la iconoclasta mezcla de post-punk y rap de clase obrera de Sleaford Mods; el potente dúo Slaves, con altas dosis de agresividad punk y sonido garage; Shame, otra de las bandas revelación de la temporada, con un directo brutal, como el de Viagra Boys, el nuevo meteorito punk salido de Estocolmo.

Pero habrá mucho más en Kobetamendi, desde el regreso de John Grant, que desde la disolución de The Czars sigue siendo una de las mejores voces del indie americano, hasta The Voidz, proyecto paralelo de Julian Casablancas (The Strokes), que hará doblete en Bilbao BBK Live, pasando por primeras figuras del pop e indie-rock internacional como Cut Copy, Khruangbin o Jonathan Bree, además de algunos de los mejores nombres de la escena internacional en diferentes ramificaciones de la electrónica, como The Blaze, dúo francés responsable de uno de los discos del año, en el que house, electrónica y visuales se dan la mano para generar uno de los proyectos más estimulantes del momento; Modeselektor Live, una de las propuestas más sugerentes e inclasificables de este cartel de la mano de los artífices de Moderat y Apparat; el genial Nils Frahm, cuyos paisajes sonoros han vuelto a copar todas las listas de lo mejor del año con su nuevo álbum All Melody; Hot Chip, que siguen siendo una de los nombres esenciales del pop electrónico británico, y otros nombres venidos de todo el planeta, como el personal productor ecuatoriano Nicola Cruz, el sirio Omar Souleyman, con su mezcla de música tradicional, poesía árabe y electrónica, o las raíces orientales de la fascinante Yaeji y los inefables Kero Kero Bonito.

Y, por supuesto, ampliando la destacada nómina de artistas nacionales y locales, Pony Bravo, Cala Vento, Uniforms, Serrulla, Olatz Salvador, EraBatera y Belatz.

Todos estos y muchos otros importantes artistas actuarán en directo en el festival los días 11, 12 y 13 de julio de 2019 en el ya icónico Kobetamendi, un recinto natural en plena montaña que redondea el factor musical con un espacio inigualable. Bilbao BBK Live se revela, un año más, como el punto de encuentro imprescindible para celebrar la mejor música del momento en un entorno único.