Lori Meyers recuerdan sus 20 años en la música con un concierto especial en Madrid

Lori Meyers anuncia un concierto en el Wizink Center de Madrid el 29 de diciembre de 2018 que será el centro de la celebración por sus 20 años en la música. El pasado viernes se puso a la venta '2000-2017', que compila toda su discografía en vinilo.

Lori Meyers echó a andar hace veinte años, cuando cuatro amigos de Loja decidieron emular a los grupos que se colaban en el salón a través del cable comunitario. Eran unos críos, pero tenían un poderoso instinto artístico, muchas ganas de tocar y una ciudad de fornida tradición rockera a media hora de casa.

Hoy, con seis álbumes publicados y centenares de conciertos en su haber, son el grupo español más popular de su generación y han conseguido instalar un buen puñado de sus canciones en nuestra memoria colectiva.

Quienes les sigan los pasos desde el principio saben que Lori Meyers vienen de abajo y que han bregado para defender una visión artística que hace dos décadas distaba mucho de ser mayoritaria, fortaleciéndose en tan exigente camino y preservando la esencia que les llevó al local del ensayo por primera vez. Pocos grupos de su misma liga pueden presumir de lo mismo.

Veinte años. Se dice pronto, pero no es cualquier cosa, así que hay que celebrarlo como está mandao. Para empezar, anunciando concierto en el Wizink Center de Madrid el 29 de diciembre de 2018. No será un concierto cualquiera, no será un concierto más. Será de los especiales, de los que se recuerdan toda la vida. Eso seguro. Y supondrá el remate por todo lo alto a un año en el que va a haber más celebraciones y muchas alegrías para los seguidores de la banda. Permanezcan atentos, porque esto solo acaba de empezar.

El pasado viernes se puso a la venta ‘2000-2017’, que compila toda su discografía en vinilo. La caja edición especial contiene un documento histórico: su primera maqueta, Las Cinco Ventanas, disponible oficialmente por vez primera y en formato vinilo, y con la que agitaron el underground del mundo alternativo a comienzos de la pasada década. Una pieza fundamental para comprender el alcance y significación de una de las formaciones clave de la escena rock en España.