Adiós a las cortinas: el invento que las va a sustituir para siempre

Las cortinas tienen los días contados, hay un invento que las va a sustituir para siempre, un elemento que podemos introducir en nuestra casa hoy mismo. Las cortinas ya son un básico de las casas, es más, cada vez hay más personas que deciden no tenerlas, en su lugar, colocan alternativas que pueden acabar dando una privacidad simple y directa que quizás podemos conseguir de forma fácil y rápida. Son tiempos de estar pendientes de unos cambios destacados.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en alternativas que dejen nuestra casa de la mejor manera posible, con todo lo necesario para triunfar con una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Las cortinas ya no son la única alternativa para poder conseguir aquello que realmente necesitamos, sino que, simplemente necesitamos un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Son tiempos de cambios y de buscar una opción que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Toma nota de este invento que quizás no conocías, pero puede ayudarte a dejar atrás las cortinas de tu casa.

Las cortinas tienen los días contados

No es necesario ser un experto en decoración para saber en todo momento qué se lleva y qué no. Hay una serie de detalles que pueden ayudarnos a conseguir aquello que realmente necesitamos en un abrir y cerrar de ojos. Es cuestión de tener nuestro estilo de la mejor forma posible.

Con una serie de detalles que pueden llegar a ser los que nos acompañen en unos días en los que todo es posible. Lograremos un cambio destacado a la hora de decorar nuestra casa con pequeños detalles que acabarán siendo los que mejor se adapten a nuestras necesidades.

Tocará ver qué es lo que nos depara, un tiempo que puede ser el que nos haga decorar pensando en la máxima comodidad posible y en la manera en la que todo encajará a la perfección. Habrá llegado el momento de apostar por un tipo de detalle que puede ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Sin duda alguna, esta solución decorativa nos servirá para ganar privacidad, pero también estilo, eliminando para siempre las cortinas de la ecuación. Esta alternativa está cada vez más de moda y no es casualidad.

El invento que va a sustituir las cortinas para siempre

Desde el blog de las persianas enrollables nos dan una solución ideal para ganar privacidad y dejar nuestra casa en perfectas condiciones, además de aislarla del frío y del calor. Tal y como nos explican estos profesionales, Las persianas venecianas están muy de moda en la actualidad y, además, son uno de los productos más demandados por los clientes y ello es debido a las múltiples posibilidades que ofrecen.

Como anécdota, explicaremos que reciben el nombre de venecianas, debido a que se importaban desde Persia a Europa a través de Venecia.

Son fáciles de usar y se adaptan a cualquier entorno. La característica principal de las venecianas es que consiguen una entrada de luz que se puede regular al gusto. Tienen un aislamiento perfecto según la época:

La cara cóncava de las láminas ha de mirar hacia dentro.

Como el aire caliente se dirige hacia arriba, la cara cóncava de las láminas ha de mirar hacia fuera.

Las persianas que podemos poner en nuestra casa son de dos tipos, siguiendo la misma explicación:

a) Aluminio o pvc indeformable, y madera. La longitud de este tipo de venecianas es de 25 o de 50 cm. Su uso es rústico y con un proceso de fabricación más largo. Es una de las más utilizadas, ya que además tienen una gran elegancia y vistosidad de cara al exterior. Se le puede dar un uso personal (habitación, baño, cocina, etc.) o laboral, ya que son perfectas para las oficinas. b) Efecto madera. El precio es más reducido y tienen acabados en laca don diferentes tonos. A pesar de ser un tipo de persiana tradicional, continúa entre las más demandadas por el público. Tiene una gran presencia y funcionalidad y con una gran variedad de acabados con alta calidad.

Además, son muy fáciles de poner, con lo cual, las podemos instalar fácilmente sin necesidad de complejos sistemas. 1. Tienes que marcar con un lápiz el lugar de la pared donde quieres instalar los soportes para la persiana veneciana; los soportes son universales. Para realizar tal función, solo será necesario un taladro y una broca de 4 mm y en un par de minutos tendrás cada pieza anclada en la pared o en el techo, en función de la elección que hayas realizado.

Para finalizar, tendrás que fijar la persiana veneciana en sus soportes a cada lado y sujetarla de la forma correcta para que esté totalmente asegurada. La cenefa de madera se colocará encima, siendo así se cubrirá por completo la parte de arriba de la veneciana, así estará más vistosa.

El otro tipo de venecianas (aluminio o pvc) podrán fijarse a techo o a pared por encima del marco (con una escuadra de 7 cm), o en este, guiadas o no a cable. Si finalmente están guiadas a cable, se conseguirá una mayor fijación a la ventana, para mantener la posición.