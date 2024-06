Hasta el 23 de junio de 2024, Marcos Lozano Merchán (Madrid, 1990) expone, bajo el título Entre el mito y el logos, su particular universo creativo en la Casa de Vacas, ubicada en el Parque de El Retiro. La muestra aborda el conjunto de mitos fundacionales de nuestra cultura como idea arquetípica de la esencia del ser humano a través de 41 pinturas y una escultura.

Marcos Lozano Merchán es un creador español cuyo trabajo está inspirado por una incesante búsqueda de la belleza a través del arte contemporáneo. En palabras del artista: «Mi obra se sitúa siempre en confrontación con una experiencia de la Belleza de forma trágica, en la conciencia de que nuestro ser se debate constantemente entre un desbordante gozo de saberse existente y una profunda angustia ante la realidad de la muerte».

Su pensamiento visual revisita y actualiza la tradición pictórica del Siglo de Oro español y articula una continuidad en la historia del arte, de tal modo que renueva tanto la figuración como el género de la pintura de historia. Una labor programática que le ha llevado a exponer su pintura y esculturas en España, Francia e Italia.



Entre el mito y el logos traslada al espectador al universo creativo de Marcos Lozano Merchán, gracias a 41 pinturas, realizadas entre 2018 y 2023, y protagonizadas por personajes extraídos de la Biblia y de la mitología griega que comunican el esfuerzo o la pasión. Retratos, autorretratos, alegorías, bodegones, figuras prometeicas o suavemente femeninas.

El artista aborda, pues, los mitos fundacionales que atraviesan nuestra cultura sobre el lienzo, la madera y el mármol, con un dominio de la técnica, de los materiales y de una policromía oscura que no pierde de vista que sólo del desasosiego que ella transmite podría emerger la belleza que trata de alcanzar con su trabajo. Entre otras obras, destacan «David y Goliat», «Apolo y Marsias», «Judith y Holofernes», «Leda y el cisne» y «Dibutades».



Para completar la exposición, el artista presenta una escultura de bronce. Se trata de la cabeza de Noé, uno de los elementos del colosal proyecto Storm Cube, ideado para el Museo del Louvre. Una obra de arte total e inmersiva que invitaría a cuestionarse su relación con la naturaleza, poniendo el énfasis en la pertinencia de una ecología integral en nuestra relación con el cosmos, sirviéndose, para ello, de la imagen arquetípica de Noé y el Diluvio Universal. La escultura entera de Storm Cube, de 5 metros de alto, se podrá contemplar a partir del próximo mes de septiembre en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

La muestra se acompaña de un catálogo que incluye textos de los tres comisarios. Jean-Luc Martinez, antiguo presidente y director del Museo del Louvre; por Pascale Martinez, catedrática de Historia del arte y doctora en Historia del Arte Contemporáneo; y por el escritor y filósofo francés Fabrice Hadjadj.

Después de su exhibición en Madrid, el trabajo de Marcos Lozano Merchán podrá admirarse en la Galeria Moretti de Londres durante la London Art Week. Una exposición individual, titulada Marcos Lozano: A Reflection on Time for the National Gallery’s Bicentenary, y producida en colaboración con la National Gallery en el marco de la conmemoración del bicentenario del pretigioso museo.

