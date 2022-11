‘Malinche’ de Nacho Cano tendrá al batería de Maná como estrella invitada en su musical en Madrid

Malinche, el espectáculo de Nacho Cano en Madrid, va a tener una colaboración muy especial: Álex González, batería y compositor de la mítica banda mexicana Maná. Malinche está siendo un éxito, a través de la música, la danza y un montaje que impresiona se relata la historia de amor de Malinche y Hernán Cortés, el conquistador español que acabó con el Imperio Azteca y que, además, dio paso al nacimiento del mestizaje al tener un hijo con la indígena de la que se enamoró al llegar a México.

Alex González, de Maná, estará en Madrid los próximos 25 y 26 de noviembre en Malinche. Será un invitado especial en este musical de Nacho Cano, y será el encargado de cuatro funciones especiales.

La relación de González con Nacho Cano viene de lejos, en concreto se fraguó en 1987, año en el que Mecano estuvo de gira en el país azteca. Desde entonces hasta ahora han mantenido una estrecha relación y ahora estará en Malinche.

Nacho Cano es el fundador de Mecano, un grupo español de música con más éxito en España. Además, no mucho más tarde fue conocido por el musical con mayor éxito de la historia de España: “Hoy no me puedo levantar”. Este musical, solo en España, consiguió la cifra de más de cuatro millones de entradas vendidas.

Tras décadas de viajes, pues sus seguidores, que son de distintas generaciones, también eran de diferentes países de Iberoamérica, Malinche constituye el proyecto más ambicioso de la carrera del artista y autor, Nacho Cano. Todo esto en el momento más cumbre e importante de su carrera creativa.

Ver Malinche es disfrutar de una experiencia lúdica y gastronómica única en el Templo de Canalla, con DJ, karaoke y otras actuaciones en el post-show.

Madrid, capital internacional del teatro musical en español

Madrid se ha convertido en la capital internacional del teatro musical en español. Y no, no tenemos que dejar de destacar solo porque lo conocemos, ya que se ha acreditado en una gran variedad de vallas publicitarias y, lo que es más importante, de gran calidad. Madrid tiene fuerza.

En Malinche, el primer rasgo de identidad se crea desde cero a través de una construcción escénica diseñada y producida en España, una historia a través de los ojos de un personaje protagonista; una temática novedosa y única dentro de las obras teatrales.

Espacio gastronómico

Antes del musical, todo el público tendrá la oportunidad de disfrutar de “Malinche el Templo Canalla”. Se trata de una experiencia gastronómica entre la comida tradicional española y mexicana.

Antes de la obra musical, tendréis la oportunidad de conocer unos impresionantes jardines climatizados con food trucks. Una buena forma de iniciar la experiencia de Malinche. En estos podréis comer, beber, sentir la música y el ambiente pre-show.

Y tras el musical, los espectadores podrán disfrutar de un karaoke con canciones adaptadas, que han sido creadas en exclusiva para el público.

