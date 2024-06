Festivales de música este verano 2024 en España para principiantes

El verano está aquí y es el momento perfecto para sumergirte en el vibrante mundo de los festivales de música. Si nunca has asistido a uno, no te preocupes, España ofrece una variedad de opciones que son perfectas para principiantes. Aquí te presentamos cinco festivales de música que no te puedes perder este verano 2024.

Sonorama Ribera (Aranda de Duero)

Fecha: 7-11 de agosto de 2024

Sonorama Ribera es conocido por su ambiente acogedor y su enfoque en la música indie y alternativa española. Situado en la pintoresca localidad de Aranda de Duero, es perfecto para aquellos que buscan una experiencia de festival más íntima y auténtica. Este año el plato fuerte será el célebre grupo Hombres G.

¿Por qué es perfecto para principiantes?

Ambiente amigable y cercano.

Enfoque en la música nacional.

Oportunidad de explorar la cultura local y la gastronomía de la región.

Uno de los precios más económicos del panorama.

Mad Cool Festival (Madrid)

Fecha: 11-13 de julio de 2024

Este festival ha ganado rápidamente popularidad por su impresionante cartel de artistas y su excelente organización. Mad Cool ofrece una experiencia urbana con una amplia gama de servicios y comodidades, lo que lo hace perfecto para aquellos que prefieren no acampar.

¿Por qué es perfecto para principiantes?

Ubicación en la ciudad con fácil acceso a transporte y alojamiento.

Cartel de artistas de primer nivel.

Buenas opciones de comida y bebida.

Bilbao BBK Live

Fecha: 11-13 de julio de 2024

Ubicado en un entorno natural espectacular en las colinas de Bilbao, este festival combina música y naturaleza de una manera única. Es perfecto para los amantes del indie y el rock que también quieren disfrutar de vistas impresionantes y un ambiente acogedor.

¿Por qué es perfecto para principiantes?

Hermoso entorno natural.

Atmosfera acogedora y amigable.

Buen equilibrio entre música y paisaje.

Granada Sound

Fecha: 20-21 de septiembre de 2024

Granada Sound ofrece una experiencia de festival en una de las ciudades más históricas y culturales de España. Con un enfoque en la música indie y alternativa, este festival es ideal para aquellos que quieren combinar su amor por la música con la exploración de una ciudad fascinante.

¿Por qué es perfecto para principiantes?

Ubicación en una ciudad histórica con mucho que explorar.

Ambiente relajado y cultural.

Buena mezcla de artistas nacionales e internacionales.

Festival Internacional de Benicàssim (FIB)

Fecha: 18-21 de julio de 2024

El FIB es famoso por su ambiente amigable y relajado. Situado en la costa mediterránea, ofrece una combinación perfecta de sol, playa y música. Es ideal para aquellos que buscan una experiencia de festival más tranquila y menos abrumadora.

¿Por qué es perfecto para principiantes?

Ambiente relajado y playero.

Buena mezcla de artistas internacionales y locales.

Actividades diurnas en la playa.

Consejos para disfrutar de tu primer festival

Planifica con anticipación: Asegúrate de tener tus entradas, alojamiento y transporte organizados con tiempo.

Mochila inteligente: Lleva lo esencial, como protector solar, gorra, y una botella de agua reutilizable.

Conoce el recinto: Familiarízate con el mapa del festival y localiza los baños, puestos de comida y áreas de descanso.

Cuida tu salud: Mantente hidratado y come bien para tener energía durante todo el día.

Disfruta y socializa: Los festivales son una excelente oportunidad para hacer nuevos amigos y disfrutar de la música en vivo.

No importa cuál elijas, estos festivales ofrecen una excelente introducción al emocionante mundo de la música en vivo en España. ¡Prepárate para vivir una experiencia inolvidable este verano 2024!