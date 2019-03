El documental ‘Origen’ rastrea el lado más humano de los DJs: ¿Nacen o se hacen?

'Origen' es un nuevo proyecto audiovisual que se adentra en la realidad personal de dos de los grandes iconos de la música electrónica nacional: Dj Nano y Paco Osuna. Con este planteamiento comienza Origen, un mini-documental que profundiza en el lado más humano de los djs, acercando al público la realidad personal de dos artistas españoles que han escrito su propio capítulo en la historia de la música electrónica. 'Origen' verá la luz el próximo 6 de marzo y está compuesto por seis capítulos que se publicarán de forma semanal.

Dj Nano es muy conocido por cientos de miles de amantes de la fiesta de varias generaciones; su figura se establecido como un icono del fenómeno dj, y a día de hoy protagoniza iniciativas sin precedentes como Popland (WiZink Center, 9/03/2019), un espectáculo para todos los públicos en el que recorre los hitos que han marcado nuestra historia musical, en compañía de La Fura dels Baus y de la orquesta electro-sinfónica Darevitam.

Por su parte Paco Osuna es probablemente el dj español con más proyección internacional, y uno de los más queridos por el público. Peso pesado de la escena techno, ha compartido aventuras musicales con grandes referentes como Richie Hawtin y Marco Carola y ha actuado en las mejores salas y festivales por todo el mundo.

Pero más allá de la imagen que proyectan desde lo alto de las cabinas, ellos son el resultado de todas sus acciones, sus decisiones y sus experiencias, y el camino ha sido largo y difícil, tal y como se adelanta en el Manifesto: “Si no fueras lo que eres… ¿quién podrías haber sido? Yo soy quien ves… soy el resultado de todas las veces que me dijeron que no podía, que no llegaría, que no lo intentara…”.

A lo largo de los seis episodios de ‘Origen’, se hace un recorrido a través del origen, las vivencias y las inquietudes personales de estos dos grandes artistas que representan estilos diferentes, pero comparten los mismos valores: carisma, humildad, cercanía y autenticidad. Se podrán ver a partir del 6 de marzo en la página web de la marca que promociona el documental.