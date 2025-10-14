Coque Jiménez se convierte en el director más joven en dirigir en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional

El pasado martes 7 de octubre, la Joven Orquesta Allegro Vivace (JOAV) hizo historia en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, reuniendo sobre el escenario a más de 300 músicos y coristas de toda España bajo la batuta de Coque Jiménez, joven director de tan solo 19 años, que se ha convertido oficialmente en el director más joven en dirigir en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.

El concierto, enmarcado en el ciclo Scherzo Educa impulsado por la Fundación Scherzo, reunió a estudiantes de más de 30 conservatorios del país. La JOAV, creada y dirigida por el propio Coque Jiménez hace apenas un año, ha sido además reconocida como la orquesta y coro más grande y más joven en actuar de forma conjunta en este emblemático escenario, convirtiéndose también en la primera agrupación de la temporada 2025/26 en utilizar el órgano de 5.700 tubos del Auditorio Nacional.

Con este debut, la JOAV se consolida como una de las tres orquestas sinfónicas juveniles más destacadas de España, según medios y críticos especializados. Una noche histórica para la música joven española. El concierto, de temática sinfónico-operística, deslumbró al público desde los primeros compases de la obertura de La caballería ligera de Suppé. Bajo la dirección precisa y enérgica de Jiménez, la orquesta interpretó algunas de las páginas más célebres del repertorio lírico —Nabucco, Rigoletto, La Traviata o Cavalleria rusticana— en un programa diseñado para poner de relieve la fuerza de la juventud y el poder de la música en directo.

El espectáculo contó con la participación de Sofía Maravella Todorova como concertino, Lucía Abad Romero como soprano y Adrián Lozano Pérez como tenor, junto a un conjunto coral formado por cinco agrupaciones juveniles: el Coro Juvenil Las Veredas, la Coral Clave 1, el Coro Escuela Juventudes Musicales de Alcalá, el Coro Joven de Getafe y el Coro Joven de Ciempozuelos, sumando un total de 140 voces. A ellos se unieron la banda externa de la JOAV y la Banda de Palio de Juventudes Musicales de Alcalá, logrando un impacto sonoro y visual sin precedentes.

El público respondió con una ovación de más de 20 minutos, entre lágrimas y aplausos, reconociendo no solo el altísimo nivel interpretativo, sino también la emoción y la energía que generó una agrupación tan joven y ambiciosa.

Coque Jiménez: liderazgo, humildad y talento

A sus 19 años, Coque Jiménez se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más destacadas de la dirección orquestal en España. Pianista, director en formación en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR), y fundador de la Joven Orquesta Allegro Vivace, Jiménez ha demostrado una capacidad de organización y liderazgo poco comunes a su edad, coordinando un proyecto que reúne a más de 100 jóvenes músicos de todo el país.

Críticos han destacado su madurez artística, precisión técnica y carisma en el podio, atributos que lo posicionan como un referente emergente en el panorama sinfónico nacional. «Este concierto no ha sido un logro personal. Me siento muy afortunado de la familia que hemos creado dentro de la orquesta, donde cada músico tiene un valor muy importante para que esto funcione. Nadie es más que nadie y todos valen», señala Coque Jiménez, director de la JOAV, a OKDIARIO.

Fundada en 2024, la Joven Orquesta Allegro Vivace es un proyecto autogestionado por sus propios integrantes, que reúne a estudiantes de más de 30 conservatorios de toda España. En apenas un año, la orquesta se ha consolidado como una de las agrupaciones juveniles más relevantes y con mayor proyección del país. Su debut en el Auditorio Nacional marca un antes y un después para la música joven española: una nueva generación de intérpretes decidida a conquistar los escenarios más prestigiosos, demostrando que el talento no entiende de edad.