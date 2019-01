El próximo sábado se celebra la 33 edición de los Premios Goya en la ciudad andaluza de Sevilla. La fiesta del cine español congregará en un mismo espacio a la flor y nata de la sociedad. En los Goya se entregan premios, se escuchan discursos, se sacan fotos, pero lo que no falta en (casi) ninguna edición son los números musicales.

Esta claro que los guionistas de la gala miran a la madre de todas las galas cinematográficas, obviamente estamos hablando de los Oscar, a la hora de introducir un número musical en la escaleta. Pero, sin duda, no llegan ni a acercarse a su nivel. De hecho algunas de sus actuaciones han sido, cuanto menos, bochornosas. A continuación OKDIARIO te trae las 5 actuaciones más vergonzosas de los premios Goya. Y las llamamos vergonzosas sabiendo que es, precisamente eso, lo que las convierte en actuaciones dignas de ser difundidas y que no caigan en el olvido. ¿Quién dijo que lo cutre no podía ser viral? Nadie que se haya dado un paseo por twitter. Desde aquí hacemos un llamamiento: dejen los números musicales para los cantantes y las películas para los actores.

Trio de ases con bailarines UPA Dance

Este número no estuvo, precisamente, fuera de lugar si se mira con los ojos de la época. En su contexto propio, la actuación protagonizada por Concha Velasco, Loles León y María Barranco fue más que pasable. Pero con el paso del tiempo hay ciertos elementos en el número musical que chirrían. El primero: los bailarines vestidos como si fueran los alumnos anónimos de la escuela Un Paso Adelante de Lola Herrera. Las tres protagonistas están soberbias, aunque nadie escapa del paso del tiempo. El peinado de Loles León, sin duda alguna, no esta entre los más solicitados hoy en día. Atentos a los jovencísimos Imanol Arias, José Coronado y Pablo Carbonell como compañeros de actuación.

Malamadre y su mordisco de oreja a Goya

Para las bodas de plata de los Goya, sus guionistas prepararon (¡cómo no!) un número musical que seguro pensaban que sería la bomba. Los artistas elegidos para el show musical repitieron la fórmula de ediciones anteriores: versionar canciones conocidas por los españoles bajo la temática del cine. En esta ocasión con un protagonista sorprendente. Tras ganar el Goya a mejor actor el año anterior, Luis Tosar protagonizaba la actuación musical del 2011 y… ¡canta bien! Para sorpresa de muchos, el actor que dio vida soberbiamente a Malamadre, entonaba y afinaba más que bien, y para envidia de sus compañeros que no dan ni una nota. Aunque, es evidente que el número lo salva Asier Etxeandía y su talento innato para el espectáculo.

Dani Rovira y su ‘La La Land’ del chino

Un ¿homenaje? a Hollywood con actrices y actores cantando sin mucho hilo conductor, truco de magia de Jorge Blass y cambio de vestuario de Rovira innecesarios incluidos. Un ‘La La Land’ del chino que, aunque debiera, no costó un euro. ¿De verdad era necesario hacer pasar a los españoles por esto? Salvan la actuación Manuel Bandera y Bibiana Fernández.

Manel Fuentes: dos notas afinadas y bochorno

Quizás este número musical, en sí mismo, no tendría ninguna pega. Excepto por el pequeño detalle de… ¡la pésima y falsa improvisación de Manel Fuentes! Empieza con una bromita de esas que juegan con lo que precisamente va a pasar. Durante todo el número, Fuentes hace muy malamente como si no estuviera todo ensayado y requeteensayado. Al final del número musical el computo sale así: 3 notas afinadas como mucho, un bochornoso falso traspiés de Fuente y el 100% del público abochornado y deseando que nadie vea esto fuera de España.

El rap de Resines

Pero la joya de la corona, y no hay nadie que se atreva a discutir esto, es el rap de Resines. De todas las pésimas actuaciones de los Goya, esta se debería llevar precisamente eso: un Goya. Jaleado por El Langui, el actor Antonio Resines se atrevió con un rap que no le salió precisamente bien. Lejos de parecer un número musical, alguien tuvo el 112 marcado durante unos segundos porque parecía que le estaba dando una apoplegía en director sobre el escenario. Les acompañan en el escenario Antonio Gutiérrez y Juan Diego, los dos salvan su actuación mejor que Resines. Aunque, lo cierto, es que de todas las actuaciones reproducidas en esta noticia, el rap de Resines será la única que pasará seguro a la historia de los Goya.

La madre de todas las actuaciones de los Goya

El año en el que Dani Rovira se estrenó como presentador de los Goya, en la gala del 2015, protagonizó una primera actuación musical digna y emotiva. Acompañado de actrices, actores y cantantes talentosos (y cuando decimos talentosas lo decimos de verdad: entre los actores y actrices del momento se colaron Ana Belén, Lolita Flores o Miguel Poveda), protagonizaron la que podría ser el mejor número musical de los Goya. A más de uno se le puso la piel de gallina. En la humilde opinión de un servidor, tras esta actuación deberían haberse prohibido los números musicales en el resto de galas hasta el fin de los días (de la Academia). Eso era imposible mejorarlo.