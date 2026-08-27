Cinco destinos para alargar el verano y convertir septiembre en el nuevo agosto

Septiembre ha dejado de ser el mes de la vuelta a la rutina. Este mes se vuelve un momento apetecible para hacer las maletas y disfrutar de unos días de descanso con temperaturas más suaves y lejos de los momentos de mayor afluencia del verano.

El Mediterráneo todavía conserva el ambiente estival; las grandes capitales europeas continúan llenas de vida y destinos más cálidos, como Marruecos o Canarias, ofrecen alternativas para quienes se resisten a guardar el bañador. Septiembre se ha convertido así en una oportunidad para recuperar ese viaje pendiente o regalarse una última escapada antes del otoño.

«Viajar en septiembre permite seguir disfrutando de todo lo bueno del verano, pero de una forma diferente. Los destinos mantienen su oferta de actividades y los viajeros pueden descubrirlos con algo más de calma, dedicando tiempo no solo a visitar sus imprescindibles, sino también a vivir experiencias que completen el viaje», señala David Fernández, responsable de Comunicación de Civitatis.

Viajar en septiembre

Además de las temperaturas más moderadas en muchos destinos, septiembre ofrece la posibilidad de viajar fuera del calendario vacacional más habitual. Los días todavía son largos, buena parte de la oferta turística continúa funcionando con normalidad y aún es posible encontrar planes con sabor a verano. Ya sea para bañarse en el Mediterráneo, recorrer una capital europea o dormir entre las dunas, septiembre confirma que no hace falta despedirse de las vacaciones cuando termina agosto. A veces, el mejor momento para viajar comienza justo cuando los demás vuelven a casa.

Dónde ir en septiembre

Civitatis, la compañía líder en distribución online de visitas guiadas y excursiones en español, propone cinco destinos para aprovechar este mes y demostrar que el verano no tiene por qué terminar en agosto.