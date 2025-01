Alaska, Mario Vaquerizo y Jaime Urrutia, cantante de la banda Gabinete Caligari, se han despedido este domingo en redes sociales de su amigo, el guitarrista y cantante Enrique Bastante, que murió el viernes tras sufrir un accidente de coche en la A-5, conocida como carretera de Extremadura. Enrique Bastante, técnico de sonido de Fangoria y guitarrista de Gabinete Caligari y La Frontera, tuvo un accidente el pasado 21 de enero tras salirse la carretera y volcar su coche a la altura de la localidad de Villamesías (Cáceres). Fue trasladado en estado crítico al hospital Don Benito-Villanueva, donde falleció tres días después. En redes sociales, Alaska ha escrito: «Tantas cosas, desde un lado u otro. Te despedimos con todos los honores pero con mucha tristeza. Dejas mucho amor en este mundo… ¡y qué buena estrella reciben por allá arriba!».

Enrique Bastante fue una de las figuras más destacadas de La Movida. Fue guitarrista de Gabinete Caligari o La Frontera. Además, fue road manager del grupo Nancys Rubias de Mario Vaquerizo. También destacó en su etapa como técnico de sonido en Fangoria junto a Alaska y Nacho Canut. Empezó en el grupo de power-pop Flash Strato, con canciones como Madrid en Technicolor.

El grupo también estaba formado por Emilio Huertas (guitarra y voz), Víctor Martín (bajo) y Toti Árboles (batería). Sacaron dos discos: Cristales molidos (1982) y Madrid en technicolor (1983). La segunda canción superó los dos millones de reproducciones en YouTube.

En la actualidad, formaba parte de la banda Hitmakers con Manolo UVI, Pedro Sánchez y Rafa PPM, figuras también destacadas en La Movida. Los Hitmakers es una banda de rock nacional afincada en Madrid que nació en el año 2018.

El mundo de La Movida y la música está de luto.

Alaska

Toda la vida. @kikeramonster tantas cosas, desde un lado u otro. Te despedimos con todos los honores pero con mucha tristeza. Dejas mucho amor en este mundo… ¡y qué buena estrella reciben por allá arriba!

Mario Vaquerizo

Amigo @kikeramonster te has ido muy pronto. Estoy muy triste, no lo puedo evitar. Me da mucha rabia que personas como tú, que solo sabías hacer feliz a toda tu gente, ya no estés aquí. En fin, han sido muchos años, fuiste el primer Road manager de @nancysrubias.oficial, profesional como ninguno, siempre con una sonrisa y mucho estilo, gracias a ti entré a formar parte de @ramonstersoficial y descubrí a dos amigos de por vida @manolouvioficial y @rafappm_le_doc, como tú. Siempre te voy a querer, Kike. Siempre. A personas como tú solo se les puede querer.

Jaime Urrutia de Gabinete Caligari

Compañero y amigo, toda una vida. Con ustedes el gran @kikeramonster.

Grandísimo ser humano.