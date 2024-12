El Hormiguero recibe este miércoles, 11 de diciembre, a una de las artistas más emblemáticas y queridas del panorama musical español: Alaska. La cantante es una de las grandes figuras de la movida madrileña y lleva más de cuatro décadas siendo un referente dentro de la música pop, el cine y la cultura en España. A lo largo de su carrera, Alaska ha trascendido las fronteras de la música, convirtiéndose en un icono de la transgresión, el estilo único y la autenticidad. Esta noche, promete ofrecer una entrevista cargada de revelaciones y anécdotas que mantendrán a los espectadores pegados a la pantalla a razón del estreno su esperada serie documental original de Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia, donde repasa momentos clave de su vida y su carrera.

Además, en su visita al programa de Pablo Motos, se espera que Alaska no solo aborde su faceta profesional, sino que también comparta detalles personales y anécdotas sobre su vida privada, en la que destacan sus relaciones personales y su historia con Mario Vaquerizo, quien continúa recuperándose de su aparatosa caída de una plataforma giratoria en pleno concierto en el Festival Horteralia. La pareja celebra 25 años de amor, los mismos que llevan copando titulares en la crónica social de nuestro país. Así, no sería de extrañar que Alaska hablara de las claves de su matrimonio y de cómo han logrado superar altibajos y mantener una relación sólida durante más de dos décadas.

Alaska en Vitoria. (Foto: Gtres)

Alaska y Mario Vaquerizo se conocieron a principios de los años 90, cuando el integrante de las Nancys Rubias era aún un joven admirador de la cantante. Su relación comenzó de una manera casi anecdótica, aunque se fue forjando a lo largo de los años, convirtiéndose en un vínculo sólido y duradero. De carácter y personalidad muy diferentes -Alaska, más reservada y introspectiva, y Mario, extrovertido y carismático-, ambos han encontrado un equilibrio que ha hecho que su relación se mantenga fuerte.

No pasó mucho tiempo antes de que se casaran, celebrando su primer Sí, quiero en una pequeña ceremonia en Las Vegas en 1999. Esta boda fue muy peculiar, con Alaska vestida al estilo Dolly Parton y Mario como Elvis Presley, en una divertida y original ceremonia en la que solo estuvieron ellos. Sin embargo, el matrimonio en Las Vegas no fue reconocido legalmente en España, lo que llevó a la pareja a casarse nuevamente en 2011. Esta vez, lo hicieron por lo civil en Madrid, rodeados de sus seres más cercanos. En esta segunda ocasión, Alaska deslumbró con un look en tonos rojos y negros, mientras que Mario optó por un estilo más sobrio con una camisa blanca y chaqueta negra.

Alaska y Mario en Montecarlo. (Foto: Gtres)

La carrera profesional de Alaska

Alaska, cuyo nombre real es Olvido Gara, es una de las artistas más icónicas de la música y la cultura pop en España. Nacida en México en 1963, se trasladó a Madrid en su adolescencia, donde comenzó a forjar su carrera musical. A finales de los años 70, se unió a la banda Kaka de Luxe, una de las precursoras de la movida madrileña, un movimiento cultural clave en España en los 80. Más tarde, fundó el grupo Alaska y los Pegamoides, que rápidamente alcanzó la popularidad con temas como Bailando. Su éxito continuó con Alaska y Dinarama, donde canciones como ¿A Quién Le Importa? la convirtieron en un referente del pop español.

Además de su carrera musical, Alaska ha sido una figura mediática destacada, participando en programas de televisión y proyectos de radio, y convirtiéndose en un símbolo de la contracultura y la libertad de expresión. A lo largo de su carrera, ha experimentado diferentes estilos musicales, desde el pop y el new wave hasta influencias de música electrónica. Pero su carrera no se limita solo a la música, sino que también ha trabajado como actriz y presentadora.

La última visita de Alaska en ‘El Hormiguero’

La última vez que Alaska visitó el plató de El Hormiguero fue en mayo. Entonces, la artista acudió al programa para contar su experiencia en el oráculo de Delfos, un lugar emblemático de la antigua Grecia. La cantante explicó que decidió visitar el recinto sagrado para «reconectar» consigo misma. En esta reveladora reflexión, la artista destacó su faceta espiritual, asegurando que es una persona profundamente conectada con estos temas. Alaska viajó sola, sin su esposo. Y es que según sus palabras, a Mario «no le pertenecía». Una afirmación que resaltó la necesidad de Alaska de tener momentos para ella misma, buscando en el oráculo un espacio de introspección y crecimiento personal.

Alaska en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)