75 años sí es algo

Hay causas que siempre merece la pena abanderar y apoyar. Y una de ellas, de importancia primordial en una sociedad que aspira a ser realmente inclusiva, es la de discapacidad. Una fundación que sabe realmente de lo que va esto es A LA PAR, que este año celebra su 75 aniversario como ejemplos de lo que es un trabajo efectivo, poco dependiente de la res pública (mucho, mucho menos que otros) y admirable. Desde su sede en Montecarmelo,

podría decirse que funcionan como gran compañía consagrada al abordaje de la discapacidad intelectual. Tiene casi 500 empleados, un tercio, personas con discapacidad, y se compone de un colegio, un centro de día, pioneros centros de formación, viviendas de entrenamiento, instalaciones deportivas y un conglomerado de pequeñas empresas que dan trabajo al

colectivo y suponen una inyección de liquidez para la fundación, cuyo modelo económico sostenible es único en el país. Su fin primordial es integrar e incluir a las personas con discapacidad intelectual en la sociedad sin paternalismos.

Y este es, desde luego, el principal afán de la actual presidenta, Almudena Martorell, cuarta generación de una saga de mujeres que llevan desde 1948 peleando por conseguir una inclusión real en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Sin paternalismos, solo dando herramientas y facilidades al colectivo. Martorell tiene poco de “hija de” aunque está muy orgullosa de sus raíces y de sus muchos méritos: es doctora cum laude en Psicología, Executive MBA por el IE Business School y ha cursado el programa de formación de directivos del ESADE. Lleva más de 20 años trabajando como psicóloga en la fundación, cuya presidencia ocupó en 2016 para permitir a la entidad afrontar los grandes retos del futuro, entre los que se encuentra la consolidación de su modelo económico y convertirse en referente en innovación para dar servicio a las personas con discapacidad intelectual.

El campo de actuación es increíblemente amplio, porque abarca, prácticamente, todo el ciclo vital de una persona: desde su escolarización hasta su formación. El conjunto de empresas bajo el paraguas de la institución tiene un doble fin: por un lado, ofrecen empleo de calidad a

personas discapacitadas y, con ello, independencia y autonomía. Pero también generan recursos para la fundación que, a su vez, los reinvierte en sus programas, actividades e infraestructuras. Se trata de un modelo basado en la economía circular que reduce la dependencia de A LA PAR de las subvenciones públicas, y que es único en España en el Tercer Sector. De hecho, en 2021, el 53 % de los ingresos de A LA PAR procedió de recursos propios y solo un 20 % de subvenciones públicas. El resto de los ingresos proceden, en un 20 %, de contratos con la administración, de donaciones de empresas (6 %) y de particulares (1 %).



Para conseguir sus fines, Martorell ha sabido rodearse de los mejores. Así, en 2022 su Consejo Asesor, con personalidades top del mundo empresarial y económico de España. Está compuesto por Cecilia Boned, presidenta del Grupo BNP Paribas en España; María Carceller, CEO de Grupo Rodilla; Carlos Fernández Sanchiz, vicepresidente ejecutivo del Grupo Planeta y presidente de Grupo Planeta de Agostini; José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial y Socio de Cuatrecasas; Bernardo Velázquez, consejero delegado de ACERINOX y Fernando Herrero, fundador de Presidentex. La fundación también cuenta con un patronato, su órgano de gobierno y representación —que establece sus actividades, aprueba los presupuestos y cuentas anuales y fija los criterios de actuación— y con un comité de dirección que trabaja en A LA PAR, cuyos costes laborales se sufragan íntegramente con los proyectos generadores de recursos. Como debe ser.

A LA PAR es admirable en cuanto a su apuesta por la formación. Les invito a que entren cualquier día a sus instalaciones, abiertas, y charlen con los alumnos, usuarios y trabajadores. Son felices. Además del colegio de educación especial (desde los 12 a los 21 años) también ofrece diferentes programas de formación posobligatoria. Uno de ellos es Campvs, una suerte

de “universidad de educación especial” con tres especialidades: Comercio, Hostelería y turismo y Administración. El otro es Compass, que ofrece un ciclo de refuerzo de dos años —hasta un máximo de tres— para jóvenes con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo.

Y el trabajo es, también, la piedra angular de todo. Su Centro Especial de Empleo introduce a personas con discapacidad intelectual en oficios tan diversos como la carpintería —muebles y objetos decorativos—, la imprenta, los manipulados, la filatelia, la limpieza y reparación de material logístico o la horticultura. Todos los productos y servicios que este centro genera están abiertos al público. Además, posee dos franquicias gestionadas por personas con discapacidad: KOIKI —un servicio de mensajería que asume el reparto en Montecarmelo en el distrito Fuencarral-El Pardo— y el restaurante Rodilla A LA PAR (Arturo Soria,166). Ambos son dos modelos de negocio de éxito, que demuestran diariamente cómo las personas con discapacidad intelectual pueden trabajar en la empresa ordinaria cuando se les brinda esta oportunidad. Fundaland es, sin duda, otra “joya de la corona” de esta entidad. Es un cuidado parque infantil, con toda clase de instalaciones lúdicas y deportivas en las que se celebran cumpleaños infantiles y festejos con un gran éxito: la agenda está repleta. Su finca La Quinta de La Muñoza, en la entrada de El Pardo, es un soberbio edificio de estilo neoclásico rodeado de cuidados jardines, en el que además de bodas, se pueden organizar toda clase de eventos empresariales y comerciales.

Pero es que hay más. También cuentan con un servicio de diseño y producción de invitaciones y detalles de cortesía para eventos, con una sección especial de taller de chuches, en el que se hacen bolsitas y tartas de golosinas para toda clase de eventos. En su tienda, Fundashop, también pueden adquirirse cuidados artículos de papelería —desde piñatas a cuadernos— o camisetas. La entidad tiene su propio taller de lavado de mecánica rápida y lavadero (espectacular y asequible) y un servicio, muy innovador, de limpieza y gestión de embalajes reutilizables de transporte, una opción muy sostenible porque permite reutilizar las cajas que se emplean para el envío de mercancías y misivas. Otra herramienta singular es su servicio de bolsa de empleo, Fundajobs, nacido para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual en búsqueda activa de un puesto de trabajo. También se ofrece apoyo y asesoramiento a las empresas que estén interesadas en dotar a su modelo de empresa de un

enfoque diverso e inclusivo. Así que ya saben, si se plantean algo así, esta fundación es un interlocutor de primera.

¡Y antes de que se me olvide! LA ONCE les ha dedicado un Cupón Diario, el del 21 de febrero, como homenaje a sus bodas de diamante. Así que no lo duden, busquen a su vendedor y, si viven en Madrid, no duden en acudir a su sede.