Iván Palomares: “Con Goya o sin él, al día siguiente hay que olvidarse y trabajar como siempre”

El compositor, intérprete y director de orquesta, Iván Palomares, ha logrado una nominación en los premios Goya 2019. Lo ha hecho en la categoría de Mejor Música Original por su impecable trabajo poniendo música a la película de Zoe Berriatúa, y producida por Álex de la Iglesia, 'En las estrellas'.

Iván Palomares se ha convertido, siendo todavía un desconocido para el gran público, en uno de los nominados a llevarse un Goya a casa el próximo sábado 2 de febrero. Palomares charla con OKDIARIO sobre lo que significa e implica esta nominación al premio cinematográfico español más importante.

Pregunta: ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la música?

Respuesta: Fueron mis padres los que me introdujeron a la música. Yo no me acuerdo pero, según me han contado ellos, me ponían cascos en la tripa de mi madre embarazada. Probaban con distintos tipos de música y, por lo visto, con algunas daba más patadas que con otras y se repetían patrones. Es decir, igual con Mozart hacía una cosa y con Edith Piaf otra. Pero yo eso no lo recuerdo. De lo que si me acuerdo es que en casa siempre había música sonando. Desde clásica hasta canciones francesas. Mis padres no son músicos pero mi padre era aficionado y teníamos un piano en casa. Él me enseño las primeras nociones hasta que empecé a tener profesores. Lo que sí que marcó un antes y un después fue que me regalaran la banda sonora de ‘El imperio contraataca’.

Fue mi padre el que me enseñó a escuchar y entender la música. Me enseño a comprender las obras musicales que son programáticas, que cuentan algo. Me enseñó a identificar dónde estaban los personajes y cómo explican una historia las partituras. Aunque antes de dedicarme a esto, yo estudié Comunicación Audiovisual y Arte Dramático, mientras me formaba como músico de manera autodidacta. Fue más tarde cuando entendí que tenía que formarme profesionalmente en esto porque iba a ser mi profesión.

P: Dedicarse a la música es muy sacrificado y, sobre todo, es un oficio con muy pocas garantías de éxito. ¿En qué momento decidiste dedicarte a esto profesionalmente?

R: Fue algo curioso. La música, como te he explicado, siempre ha estado presente en mi vida. Entonces fue como esas historias de amor en las que uno se da cuenta de siempre ha estado enamorado de alguien que lleva todo la vida a su lado. Conoces de siempre a esa persona pero hay un punto de inflexión en el que el personaje se da cuenta de que en realidad es el amor de su vida. Pues a mí me pasó algo parecido con la música. Hice una primera banda sonora para el cortometraje ‘Vámonos’ de Paco Díaz Aguilar y gané un primer premio en el Festival de Cine de Gerona. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca más iba a poder vivir sin hacer música.

Si te digo la verdad, no lo pensé demasiado porque… no tengo muy claro que, sabiendo lo difícil que es prosperar en este mundo, me hubiera lanzado a esta locura. Fue por pura inercia y estoy muy contento de aquel momento porque quemé todas las naves y, ahora veo que me salió bien la jugada. La satisfacción que me da la música y sobre todo desarrollarme como músico no me la ha dado ningún otro trabajo o profesión.

P: ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado en el mundo de la música?

R: Siempre ha sido darte a conocer y llamar a la puerta. Eso siempre ha sido la mayor barrera. Es como un clásico pero no solo para la música, creo que sucede en cualquier ámbito del cine. Siempre es complicado enseñar el trabajo de uno, o conseguir un buen primer proyecto. Es algo endémico, no solo para los músicos, si no para cualquier profesión relacionada con el cine.

P: Estas nominado a un Goya, ¿qué se siente cuando recibes la noticia de tu nominación?

R: Pues yo sentí muchísimo agradecimiento. Porque para que te nominen alguien te tiene que votar. En cuanto escuché que estaba nominado, evidentemente, me puse a llorar y entré como en una especie de bucle de dar las gracias a quien hizo esto posible, a mí mismo y a la gente que me rodea. La sensación fue de gratitud total. Y, a día de hoy, sigue siendo la misma. Aunque es verdad que solamente la nominación es más que suficiente. Alguien me dio el mejor consejo que me han dado de cara a los Goya: ‘Tanto si ganas como si no ganas, al día siguiente olvidáte, el trabajo sigue siendo el mismo’. Lo que si es cierto es que es un momento muy bonito para reflexionar y hacer balance de dónde estoy en mi carrera y hacia dónde quiero ir.

P: ¿Te estas preparando el discurso por si ganas?

R: Voy sin expectativas. Evidentemente pues más o menos tienes en mente los agradecimientos que quieres dar. Pero prefiero ir sin tenerlo cerrado ni nada porque prefiero no pensar en si lo puedo ganar o no y simplemente disfrutarlo. Todos los compañeros que están nominados han hecho un trabajo impresionante y, la verdad, cualquiera se lo puede levar. No merece la pena hacer conjeturas ni soñar demasiado con llevárselo. Simplemente quiero disfrutar del momento y si gano, me imagino que los nervios me dejarán decir algo o igual soy incapaz de decir nada. Pienso que es casi mejor improvisar.

P: ¿Cómo llegaste al proyecto de ‘En las estrellas’?

R: A Zoe ya le conocía, precisamente de mi época de arte dramático. Él había escuchado mi música y habíamos prometido trabajar juntos en algún momento de nuestra vida. Justo hace cosa de un año, cuando habían acabado de rodar ‘En las estrellas’ y estaban montándola. Zoe me llamó y me dijo que creía que era el proyecto en que debíamos trabajar juntos. Me acerqué a la productora de Alex de la Iglesia, me enseñó el montaje y el guión. Fue amor a primera vista. La película me pareció impresionante. Un canto de amor al cine y tanta belleza y tanta poesía detrás que era irrechazable.

P: Supongo que conocerás a algún compañero o conocido que haya ganado un Goya. ¿Qué implicaciones tiene ser el ganador de un Goya a la hora de contratación o de trabajo?

R: Yo no creo que a nivel de trabajo cambie nada. Porque creo que con goya o sin él hay que trabajar de la misma manera. Lo que si hace es darte más visibilidad de cara a un público más generalista. Y, evidentemente, reconocimiento dentro de la Academia. Pero a nivel de trabajo, al final, por lo menos en mi experiencia, quien quiere trabajar contigo quiere hacerlo por cómo trabajas tu. Por cómo eres y por la música que haces o la calidad de tu trabajo. Pero sobre todo, porque les apetece trabajar contigo. En ese sentido, el Goya es un reconocimiento dentro de la profesión pero no es un factor para que te contraten o te dejen de contratar. A lo mejor puede servir en un momento de duda entre un compositor y otro. O cuando una productora no te conoce y les sirve para valorar tu trabajo y ver si encajas en un proyecto o no. Pero mas allá de eso, yo creo que no influye a la hora de que te contraten.

P: ¿Qué es para ti la música?

R: La música es una forma de vida y de entender el universo. La abstracción del lenguaje de la música te permite adentarte en uno mismo y canalizar lo que encuentres hacia afuera. La música te permite interpretarla con un nivel de profundidad que yo no he podido ver en otras artes salvo, quizás, en la danza o la pintura. Pero en mi caso, el ámbito donde más puedo crecer y más puedo profundizar es a través de la música. Para mí es una especie de introspección sin fondo en la que cuanto más investigas, mas puedes sacar hacia afuera. Es una especie de doble camino en el que, realmente, cuanto más te adentras, más aprendes.

P: ¿Tienes alguna manía o ritual antes de salir al escenario?

R: Antes de salir al escenario tengo, más que una manía, un problema. Y es que me tiemblan las manos y no soy capaz ni de abrocharme los botones. Lo que pasa es que luego todo el mundo se sorprende y no entiende cómo salgo al escenario y no me tiembla absolutamente nada. Con lo histérico que estoy dos minutos antes y subo al escenario y derepente soy totalmente otra persona. Yo mismo tampoco entiendo cómo puedo estar tan nervioso y luego tocar sin que me tiemble el cuerpo.

P: ¿Cuál es tu banda sonora favorita?

R: ‘El imperio contraataca’ de Star Wars. Tengo varias favoritas pero esa nunca falla.

P: ¿Cuál es tu compositor favorito?

R: No puedo elegir entre Ennio Morricone y John Williams

P: ¿Cuáles son tus tres películas favoritas?

R: ‘El imperio contraataca’, ‘El Padrino’ y ‘Regreso al futuro’.

P: Estas películas, ¿te gustan por la banda sonora o por la película?

R: Me gustan por la experiencia que recuerdo experimente cuando las vi.

P: De los libros recientes que hayas leído, ¿cuál te gustaría que se convirtiera en película y ser tu el creador de la banda sonora?

R: ‘El viaje de Luis’, de José Manuel Gil.

P: ¿Un sueño que ya hayas cumplido?

R: Dirigir en el Auditorio Nacional.

P: ¿Un sueño por cumplir?

R: Dirigir en el Teatro Real

P: De las películas nominadas al Goya a Mejor Película, ¿tienes alguna favorita?

R: La verdad es que me han gustado todas. Una es comedia, otra es un thriller político, otro es un drama social…entonces cada una es una maravilla en su ámbito. No tengo ninguna favorita.