Santi Rodríguez: “Chiquito, desde que se fue su Pepa, él ya no quería vivir más”

Santi Rodríguez ha entrado dando un masaje a Javier Capitán. El humorista ha entrado dando ánimos al equipo.

El actor ha recordado con nostalgia a Chiquito de la Calzada que falleció la madrugada del ayer, 10 de noviembre. “Chiquito fue un hombre de palabra. Me dijo que yo trabajaría en la tele, que me ayudaría y así fue. Cuidó mucho de mí”, ha señalado Santi. “Se fue su Pepa, su mujer y se vino abajo. Ella siempre llevaba los chistes apuntados para su marido”.

El ánimo ayuda a tu salud y Santi lo ha verificado. “Estuve en Costa Rica de vacaciones y cuando volví empecé a encontrarme mal. Mi mujer me dijo que me tomara una gambas a ver si se me pasaba y yo le dije que lo que tenía no se curaba con gambas. Ya tenía el infarto dentro de mí”, ha contado el Frutero más conocido de España. “La doctora me dijo que tenía un infarto esplénico y yo entendí espléndido. Le dije, ¿pero cómo voy a tener un infarto espléndido?”. “Salí adelante con optimismo”, dice con alegría el humorista.

Santi ha animado a los presentadores a que después del Maratón vayan al teatro a verle. El showman está con el espectáculo “Como en casa de uno… en ningún sitio” en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid.