Sofía Cristo revive un momento durísimo durante su mudanza: «Había una bolsa con cocaína»

Sofía Cristo ha recordado uno de los episodios más impactantes que ha vivido desde que logró superar su etapa de adicciones. La hija de la vedette Bárbara Rey participó en el pódcast Rockanrollas, conducido por Johnatan Bañó y Luis Pastor, donde repasó con sinceridad tanto su presente como el pasado más difícil de su vida. Durante la conversación, la artista relató una anécdota que le hizo revivir de forma inesperada los años en los que su vida estuvo marcada por el consumo de drogas.

La situación ocurrió durante una mudanza reciente. Sofía Cristo ha explicado que, mientras revisaba cajas antiguas y documentos que no había abierto desde hacía más de una década, se encontró con algo que la dejó completamente paralizada. Entre archivadores y papeles que habían permanecido guardados durante años apareció una bolsa con restos de cocaína.

«Me acabo de mudar. Haciendo la mudanza me encuentro con unos archivadores que hacía muchísimo tiempo que no miraba, hace 13 o 14 años. Y entre las hojas, me encuentro una bolsa con cocaína, estaba como de un color gris. ¿Qué hice? Llamé a mi terapeuta. Imagínate mi cabeza, a mil por hora», ha contado con naturalidad.

Un momento muy impactante

Según relató en el pódcast, el descubrimiento se produjo mientras organizaba material que llevaba más de trece o catorce años sin revisar. En medio de aquellos documentos olvidados, apareció la pequeña bolsa con restos de droga, ya deteriorada por el paso del tiempo y con un aspecto grisáceo. El momento, según cuenta, fue especialmente intenso porque supuso un contacto directo con una parte de su vida que ha trabajado durante años para dejar atrás.

Tal y como hemos adelantado con anterioridad, Sofía Cristo ha contado que su reacción inmediata fue llamar a su terapeuta. Aunque aseguró que en ningún momento se planteó consumirla, reconoció que la aparición del objeto fue un estímulo emocional muy fuerte.

Sofía Cristo abre su corazón

Sofía Cristo ha reflexionado sobre cómo se vive cuando una persona se encuentra atrapada en una adicción. Según dice, el consumo se convierte en una forma de anestesia emocional que sirve para ocultar carencias internas. En su caso, recuerda aquellos años como un periodo en el que intentaba llenar vacíos relacionados con traumas, inseguridades y una profunda sensación de soledad.

La Dj ha explicado que las drogas funcionaban como una especie de parche temporal para tapar emociones difíciles. Sin embargo, esa estrategia solo agravaba el problema, ya que impedía afrontar las causas reales del malestar. Esa dinámica, común en muchos procesos de adicción, terminó conduciéndola a un deterioro personal que afectó tanto a su salud física como a su estabilidad emocional.

Sofía ha contado en diversas ocasiones que llegó a un punto en el que su vida estaba completamente descontrolada. El momento decisivo llegó cuando se enfrentó a su propia imagen en el espejo y sintió que había perdido todo lo que había construido hasta entonces. Aquella experiencia fue, según ha relatado en varias entrevistas, el detonante que la llevó a iniciar el proceso de rehabilitación.

El proceso de recuperación

La recuperación no fue sencilla ni rápida. Sofía Cristo ha desvelado en el pódcast que el tratamiento que siguió implicó un esfuerzo económico considerable durante un largo periodo de tiempo. Según detalló, llegó a invertir entre 6.000 y 7.000 euros mensuales en su proceso de rehabilitación, una cantidad que se mantuvo durante bastante tiempo.

A pesar del elevado coste, la Dj asegura que fue una inversión imprescindible para recuperar su vida. El tratamiento incluyó terapia intensiva y un trabajo profundo para abordar los problemas emocionales que habían estado en el origen de su adicción.

Sofía reconoce que, incluso después de años de recuperación, sigue considerándose una persona adicta. Esa conciencia forma parte del enfoque que utiliza para mantenerse alerta ante posibles recaídas. Por ejemplo, ha explicado que evita por completo determinados entornos que podrían suponer un riesgo, como los casinos, espacios en los que prefiere no entrar nunca para no exponerse a estímulos que puedan resultar peligrosos.

Sofía Cristo quiere ayudar a la gente

Con el paso del tiempo, Sofía Cristo ha transformado su experiencia personal en una herramienta para ayudar a otras personas que atraviesan problemas similares. Durante la entrevista explicó que siente que parte de su propósito en la vida consiste precisamente en compartir su historia para mostrar que es posible salir de una adicción.

Según afirma, su objetivo es demostrar que existe una vida plena sin drogas. Desde su perspectiva, el hecho de haber atravesado ese proceso le permite comprender mejor el sufrimiento de quienes se encuentran en esa situación. Esa empatía se ha convertido en una motivación importante en su vida actual.

«Ayudar a otros a superar esto es una de las cosas que he venido a hacer a este mundo. A través de mi experiencia con las drogas y el consumo, haberme recuperado, estar bien y ayudar a la gente a que vea la luz. Porque existe una vida sin drogas», recalca.

La Dj también ha participado en distintas iniciativas relacionadas con la concienciación sobre las adicciones, utilizando su visibilidad pública para abordar un tema que durante mucho tiempo estuvo rodeado de estigmas sociales. Su discurso suele centrarse en la importancia de pedir ayuda y en la necesidad de abordar las causas emocionales que hay detrás del consumo.