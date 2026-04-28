La Comunidad de Madrid amplía la edad del programa ‘Mi Primera Vivienda’ hasta los 50 años: financiación del 100% en viviendas de hasta 425.000 euros

Acceder a una vivienda en propiedad se está alargando más de lo que muchos esperaban. No es una cuestión de falta de interés, sino de números debido a precios altos, ahorros que no llegan y condiciones hipotecarias que siguen exigiendo una entrada difícil de asumir, de modo que al final, ese primer paso se pospone, a veces más de lo que uno tenía en mente.

Ese retraso se ve claro en la edad a la que se compra por primera vez. Cada vez hay más gente que supera los 40 sin haber podido dar el salto, algo que hace no tanto tiempo era menos habitual. Con ese escenario encima de la mesa, la Comunidad de Madrid ha optado por ajustar uno de sus programas para que encaje mejor con lo que está pasando ahora. De este modo, ‘Mi Primera Vivienda’ introduce cambios que amplían el perfil de quienes pueden acogerse y ajustan las condiciones de acceso. La idea es abrir la puerta a quienes tienen ingresos estables pero siguen encontrando dificultades para entrar en el mercado, dentro de un conjunto más amplio de medidas centradas en la vivienda.

El programa ‘Mi Primera Vivienda’ se abre hasta los 50 años

El cambio más evidente para el programa de ayudas a la vivienda en la Comunidad de Madrid está en la edad, con el límite que deja de situarse en los 40 años y pasa a los 50, lo que permite que personas que se han quedado fuera hasta ahora puedan optar a estas condiciones.

No es un detalle menor, sino que responde a una situación bastante extendida: trabajadores que, por precios elevados o falta de ahorro, han tenido que posponer la compra de su casa. Con esta ampliación, la Comunidad de Madrid incorpora a ese perfil que, en muchos casos, se encontraba en un punto intermedio, sin acceso a ayudas pero tampoco en una posición cómoda para comprar por su cuenta.

Financiación ajustada según el tramo de edad

Debemos recordar eso sí, que el programa ‘Mi Primera Vivienda’ no ofrece las mismas condiciones a todos los solicitantes. A partir de ahora, la financiación se adapta a la edad, manteniendo un mayor apoyo a los más jóvenes pero sin dejar de lado a quienes compran más tarde.

Queda estructurado de esta forma:

Menores de 40 años : financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda.

: financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda. Entre 40 y 45 años : hasta el 95%.

: hasta el 95%. Entre 45 y 50 años: hasta el 90%.

Este reparto intenta equilibrar la ayuda, teniendo en cuenta que no todos los compradores parten de la misma situación ni del mismo momento vital.

El papel de los avales públicos

La clave del programa ‘Mi Primera Vivienda’ sigue estando en los avales. En el mercado habitual, los bancos rara vez financian más del 80% del precio de una vivienda, lo que obliga a disponer de un ahorro importante antes de firmar la hipoteca. Aquí es donde entra la intervención pública ya que la Comunidad de Madrid avala parte de ese porcentaje adicional, lo que permite a las entidades conceder préstamos más altos. Para muchos compradores, esto supone la diferencia entre poder acceder a una vivienda o quedarse fuera.

Sube el límite del precio de la vivienda

Otra de las novedades afecta al precio de los inmuebles que pueden acogerse al programa. El tope se eleva hasta los 425.000 euros (sin incluir impuestos), frente a los 390.000 euros que había hasta ahora. El ajuste tiene que ver con la evolución del mercado. En muchas zonas, encontrar vivienda por debajo de ciertos precios se ha vuelto complicado, por lo que ampliar ese margen permite que el programa no se quede desfasado.

Condiciones básicas que se mantienen

Aunque hay cambios, el programa conserva algunas reglas que ya estaban en vigor. La vivienda debe estar situada dentro de la Comunidad de Madrid y puede ser tanto nueva como de segunda mano. Además, tiene que destinarse a residencia habitual. El comprador está obligado a mantenerla como tal durante al menos cinco años, una condición pensada para evitar que estas ayudas se utilicen con fines distintos a la vivienda propia.

Una medida dentro de un plan más amplio

La modificación en el programa ‘Mi Primera Vivienda’ no llega sola. Forma parte del Plan de Choque de Vivienda 2026/2027 impulsado por el Ejecutivo regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Este plan incluye varias líneas de actuación para intentar aliviar la presión del mercado.

Entre ellas se encuentran la previsión de construir hasta 18.000 viviendas en cuatro años, cambios en la normativa para permitir más edificabilidad en suelos ya urbanizados y la simplificación de trámites para acelerar nuevos proyectos. La idea es actuar tanto en la demanda como en la oferta, aunque los resultados dependerán de cómo evolucione el mercado en los próximos años.

Pero al final, más allá de las medidas, la dificultad principal sigue siendo el ahorro inicial. Entre la entrada y los gastos asociados, comprar una vivienda implica disponer de una cantidad elevada que no todos pueden reunir. Programas como ‘Mi Primera Vivienda’ intentan aliviar ese punto concreto, facilitando el acceso a financiación más alta. Aun así, su impacto real dependerá de factores como los tipos de interés, la evolución de los precios y la oferta disponible.