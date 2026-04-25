Nueva ayuda confirmada por el Gobierno: 300 euros para pagar el alquiler si cumples estos requisitos

El precio medio del alquiler ha aumentado de forma constante año tras año y actualmente es alrededor de un 40% más alto que en 2015, según los datos de las declaraciones del IRPF, mientras que en el mismo periodo los salarios han aumentado aproximadamente la mitad. En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes 21 de abril el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Una de las principales medidas es el incremento de la cuantía máxima del Bono Alquiler Joven, una ayuda que ya han solicitado más de 100.000 personas, que pasa de 250 a 300 euros mensuales.

El bono está destinado a jóvenes de hasta 35 años que cumplan ciertos requisitos económicos. En líneas generales, los ingresos no pueden superar tres veces el IPREM, lo que actualmente equivale a unos 1.800 euros al mes. Además, también se fijan topes en el precio del alquiler para poder acceder a la ayuda. Para una vivienda completa, el máximo es de 1.000 euros mensuales, mientras que en el caso de una habitación no puede superar los 600 euros, aunque las comunidades autónomas pueden adaptar estos límites.

Nueva ayuda de 300 euros para el alquiler en España

El Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el marco que define las políticas públicas de vivienda para los próximos cinco años. El programa contará con 7.000 millones de euros, financiados en un 60% por el Estado y en un 40% por las comunidades autónomas. Cabe señalar que el plan no requiere aprobación parlamentaria, por lo que su puesta en marcha es inmediata tras los trámites administrativos. Previsiblemente, las ayudas se pondrán en marcha en la segunda mitad del año.

El 30% del presupuesto está destinado a ayudas para jóvenes, que incluyen distintas medidas como el apoyo al alquiler y la compra de vivienda. Entre ellas, se contempla una ayuda general al alquiler de hasta 250 euros mensuales para vivienda o 150 euros para habitación, con un límite del 40 % de la renta y dirigida a hogares con ingresos de hasta cinco veces el IPREM, con algunas excepciones.

También se incluye el Bono Alquiler Joven, que puede alcanzar los 300euros mensuales para vivienda o 200 euros para habitación, con un límite del 60 % del alquiler y destinado a menores de 35 años. Además, se prevén ayudas específicas para colectivos vulnerables que pueden cubrir hasta el 100 % del alquiler, con un máximo de 1.000 €, junto con apoyo adicional para suministros. En el ámbito de la compra, se ofrecen hasta 15.000 € para jóvenes en municipios pequeños o en riesgo de despoblación, así como ayudas de hasta 33.600 € para el alquiler con opción a compra de vivienda protegida.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora un elemento que el Gobierno presenta como un mecanismo para corregir errores del pasado: una cláusula antifraude. Su objetivo es impedir que las viviendas acaben adjudicadas a personas que no cumplan los requisitos, una situación que ya generó controversia en convocatorias anteriores. Para ello, se reforzarán los registros de solicitantes y se exigirá que todos los procesos de adjudicación sigan criterios verificables y transparentes.

Requisitos

El límite de edad para acceder al bono es de 35 años, por lo que quienes cumplan 36 ya no podrán beneficiarse de esta ayuda al alquiler de hasta 300 euros mensuales. En cuanto al precio del alquiler, el Gobierno ha establecido unos topes máximos para que la vivienda pueda acogerse a la subvención. En el caso de un piso completo, la renta no podrá superar los 1.000 euros mensuales, mientras que si se trata de una habitación, el límite se fija en 600 euros al mes.

El Gobierno establece, con carácter general, que para poder acceder al Bono Alquiler Joven los ingresos no deben superar tres veces el IPREM. En la actualidad, el IPREM se sitúa en torno a 600 euros mensuales, por lo que el límite habitual estaría en unos 1.800 euros al mes. Sin embargo, en determinados supuestos este umbral se puede ampliar hasta cinco veces el IPREM, dependiendo de las circunstancias del solicitante.

Plazo

El Bono Alquiler Joven de 300 euros mensuales se consolida como una de las medidas principales del plan, aunque la ayuda estará disponible de inmediato. Pese a su aprobación, ahora se inicia el proceso administrativo con las comunidades autónomas, que serán las responsables de lanzar las convocatorias. Si se sigue el calendario de años anteriores, las primeras convocatorias podrían no llegar hasta la segunda mitad de 2026.

«Tras la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana nació con un mandato claro: articular un sistema público de vivienda que se convierta en el quinto pilar del Estado del Bienestar. La vía para lograr ese objetivo es la construcción de un parque de vivienda pública y protegida, a precios asequibles, capaz de incidir en el mercado privado para frenar su voracidad. En paralelo, hay que mejorar la regulación para frenar la especulación y garantizar la función social de la vivienda, tal y como establece el artículo 47 de la Constitución Española».