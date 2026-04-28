Durante décadas, el apellido Ruiz-Mateos fue uno de los más reconocibles —y también controvertidos— del tejido empresarial español. José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa y posteriormente de Nueva Rumasa, levantó un conglomerado mastodóntico que llegó a abarcar alimentación, bodegas, hoteles, inmobiliarias y múltiples sectores estratégicos, convirtiéndose en símbolo de una época marcada por la expansión agresiva, la hiperdiversificación y el capitalismo familiar más ambicioso. Sin embargo, el colapso de ese imperio, acompañado de procesos judiciales, deudas millonarias y una enorme exposición mediática, transformó el apellido en una referencia inseparable de auge y caída empresarial. Sus trece hijos heredaron no solo una marca familiar de enorme notoriedad pública, sino también el desafío de reconstruir un legado profundamente erosionado. Ahora son sus nietos, entre ellos Álvaro y José María Ruiz-Mateos Figueroa, hijos de José María Ruiz-Mateos Rivero, quienes buscan abrir una nueva etapa, alejada de los grandes conglomerados tradicionales y enfocada en uno de los sectores con mayor crecimiento internacional: la salud, el bienestar y la tecnología aplicada al rendimiento humano.

La constitución de Wellness Culture SL en abril de 2026 supone el paso más formal y estratégico de esa nueva generación. Registrada en Madrid como sociedad limitada, con actividad orientada a la comercialización, distribución y venta física y online de productos relacionados con la salud, la empresa se presenta como una estructura legal diseñada para respaldar y escalar un ecosistema empresarial que Álvaro Ruiz-Mateos lleva años desarrollando. Más allá de su modesto arranque societario, Wellness Culture funciona como el paraguas corporativo de una visión de negocio mucho más sofisticada, vinculada al auge global de la economía wellness, un mercado impulsado por el creciente interés en longevidad, recuperación, biohacking, descanso optimizado y prevención.

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Álvaro Ruiz-Mateos Figueroa comenzó su incursión empresarial a través de Wellness Training, una firma de entrenamiento personal fundada con apenas 18 años y centrada en ofrecer programas personalizados para clientes con poco tiempo y alta demanda de resultados. Su modelo combina entrenamientos presenciales a domicilio, sesiones online y planes adaptados a distintos perfiles, desde pérdida de grasa y ganancia muscular hasta embarazo, posparto o entrenamiento para mayores. Las tarifas de la compañía reflejan un posicionamiento premium dentro del segmento boutique: 165 euros por cuatro sesiones, 320 euros por ocho y 455 euros por doce, incluyendo aplicación personalizada, asesoramiento nutricional y seguimiento continuo. Este planteamiento «no busca competir en volumen, sino en valor añadido, exclusividad y fidelización, siguiendo patrones propios del mercado wellness de alta gama».

Wellness Training, según la propia compañía, ha trabajado ya con más de 200 clientes, una cifra modesta en términos masivos pero relevante para un negocio basado en ticket medio elevado y servicios altamente personalizados. Sin embargo, el auténtico salto empresarial no reside en el entrenamiento personal, sino en la evolución hacia Wellness Vision, la división más ambiciosa del proyecto.

Con Wellness Vision, Álvaro desplaza el negocio desde el modelo B2C tradicional hacia una estrategia B2B enfocada en clínicas, centros de alto rendimiento, clubes exclusivos y espacios premium de bienestar. Aquí la empresa se especializa en implementar soluciones avanzadas de recuperación basadas en fotobiomodulación, sistemas de luz roja, tecnología infrarroja y entornos diseñados científicamente para optimizar descanso, regeneración muscular y rendimiento. Este movimiento resulta especialmente significativo porque sitúa a los Ruiz-Mateos en una industria vinculada a tendencias de fuerte expansión internacional, especialmente en Estados Unidos, donde la salud preventiva y el biohacking han generado negocios multimillonarios.

La fotobiomodulación, convertida en núcleo tecnológico del proyecto, ha ganado protagonismo como herramienta asociada a mejora del sueño, reducción de inflamación, recuperación física y optimización circadiana. Wellness Vision no se limita a comercializar dispositivos, sino que «aspira a diseñar ecosistemas completos de recuperación para operadores premium, lo que incrementa notablemente el valor estratégico del negocio». Se trata de una transición relevante: del simple entrenamiento personalizado al diseño de infraestructuras wellness de alto rendimiento.

En esta estructura, José María Ruiz-Mateos Figueroa ejerce un rol principalmente corporativo y financiero. Su experiencia previa como analista de inversiones especializado en energías renovables aporta al proyecto una capa de profesionalización, organización societaria y visión estructural. Mientras Álvaro concentra el liderazgo comercial, la imagen pública y el desarrollo estratégico, José María fortalece el armazón jurídico y empresarial necesario para sostener una posible expansión.