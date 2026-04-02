Quién es La Parce, la influencer colombiana que combatirá en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos

La próxima edición de La Velada del Año ya ha empezado a generar expectación y en OKDIARIO tenemos todos los detalles al respecto. El evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos se ha convertido en uno de los espectáculos más seguidos del mundo y cada anuncio de nuevos combates suele provocar una inmediata reacción en redes sociales.

Entre los enfrentamientos confirmados, uno de los que más conversación está generando es el que protagonizarán la influencer colombiana conocida como La Parce y la creadora de contenido Fabiana Sevillano. El combate ha despertado un notable interés desde el primer momento, en parte por el contraste entre ambas figuras y también por el escenario elegido para la pelea.

¡Se desvela el primer combate de chicas!

🥊 Fabiana Sevillano VS La Parce 🥊 pic.twitter.com/KwEhESaoiz — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) March 9, 2026

El duelo se celebrará en el Estadio de La Cartuja, un recinto emblemático que acogerá el evento ante miles de espectadores. El hecho de que el combate tenga lugar en Sevilla añade un componente especial al enfrentamiento, ya que la grada estará previsiblemente volcada con la creadora local, lo que podría influir en el ambiente del combate.

¿Quién es La Parce?

Detrás del nombre artístico de La Parce se encuentra Valeria, una joven creadora de contenido colombiana de 23 años que ha logrado consolidar una notable presencia en el ámbito del streaming. Nacida en Cúcuta y actualmente residente en Medellín, su trayectoria en internet comenzó en un contexto muy particular: los meses de confinamiento derivados de la pandemia.

Fue en 2020 cuando decidió empezar a emitir contenido en directo a través de la plataforma Twitch, un espacio que ha servido de trampolín para numerosos creadores digitales durante los últimos años. En sus primeras retransmisiones se centró principalmente en videojuegos, especialmente en partidas de Call of Duty, uno de los títulos más populares dentro del ámbito competitivo online.

Con el tiempo, su contenido se fue ampliando hacia formatos más interactivos, donde el diálogo con la audiencia y las retransmisiones en directo adquirieron un papel central. Esa cercanía con quienes la siguen ha sido uno de los factores que ha impulsado su crecimiento en redes sociales.

La influencer ha construido una comunidad muy activa que participa de forma habitual en sus emisiones y que ella misma ha bautizado con un nombre propio: «parceritos». Ese vínculo con sus seguidores ha sido una de las claves que explican la rápida expansión de su perfil dentro del ecosistema digital latinoamericano.

Un combate muy esperado

El enfrentamiento entre La Parce y Fabiana Sevillano no surge únicamente como una decisión deportiva dentro del cartel del evento. El combate incorpora además un elemento narrativo que suele resultar fundamental en espectáculos de este tipo: una historia previa que añade tensión al duelo.

Durante el directo en el que se anunciaron los combates, Ibai Llanos planteó a las participantes una pregunta aparentemente sencilla. «Valeria, ¿conoces a Fabiana?», preguntó el creador de contenido. La respuesta de la colombiana fue clara: aseguró que no la conocía.

La reacción de su rival fue distinta. Fabiana Sevillano explicó que sí sabía quién era La Parce y que el motivo estaba relacionado con una situación ocurrida tiempo atrás en el entorno del streaming.

Según relató la sevillana, el origen de ese conocimiento se encuentra en una pelea que iba a celebrarse entre dos creadores de contenido vinculados a ambas. Por un lado, el streamer Juan Guarnizo, ex pareja de La Parce, y por otro el creador digital Pablo Vera, que mantenía una relación con Sevillano.

De acuerdo con su explicación, el combate entre ambos estaba previsto inicialmente, e incluso Pablo Vera llevaba varias semanas preparándose físicamente para el evento. Sin embargo, el enfrentamiento finalmente no llegó a celebrarse después de que Juan Guarnizo decidiera abandonar el proyecto.

El origen del conflicto

Las primeras interacciones públicas entre La Parce y Fabiana Sevillano durante la presentación del combate ya dejaron entrever que la rivalidad podría intensificarse en las próximas semanas. Aunque el tono inicial fue más bien distendido, los seguidores del evento no tardaron en interpretar esas intervenciones como el inicio de un enfrentamiento que irá creciendo con el paso del tiempo.

La experiencia de ediciones anteriores demuestra que el espectáculo de La Velada del Año no se limita únicamente a lo que ocurre sobre el ring. Buena parte de la expectación se genera durante las semanas previas, cuando los participantes comparten vídeos de entrenamiento, comentarios cruzados e indirectas en redes sociales.

En el caso del duelo entre La Parce y Fabiana Sevillano, ambos elementos parecen destinados a combinarse con especial intensidad. La presencia del público sevillano en el Estadio de La Cartuja podría inclinar claramente el apoyo hacia la creadora local, lo que añade presión adicional para la participante colombiana.

A falta de varias semanas para que llegue la fecha del evento, todo apunta a que el enfrentamiento continuará ganando protagonismo en redes sociales. Si las primeras declaraciones han servido como punto de partida, los próximos meses podrían convertir este combate en uno de los momentos más comentados de la sexta edición de La Velada del Año.