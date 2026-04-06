La verdad sobre la separación de Camela: «Se ha sacado totalmente de contexto»

Contra todo pronóstico y tras muchos días de ruido mediático… No, Camela no se separa. El mítico dúo que ha marcado a varias generaciones vuelve a situarse en el centro de la conversación por una publicación que ha realizado Ángeles, el 50% del grupo, esta Semana Santa. Muchos han sacado de contexto estos mensajes y, nada más lejos de la realidad, los autores de Cuando zarpa el amor siguen juntos desde su fundación en 1994. Para diluir las especulaciones y, con un mensaje directo, nos hemos puesto en contacto con su representante, la cual ha sido rotunda en sus declaraciones.

Lo primero de todo, explotaba la noticia este fin de semana en un programa de televisión cuando sacaban las publicaciones de la cantante y auguraban la separación del grupo. Ese fue el momento en el que comenzaron a saltar las alarmas entre sus seguidores. Comentarios, tertulias y análisis en plató han alimentado una versión que hablaba de distanciamiento, de tensiones acumuladas y, en el peor de los casos, de una separación definitiva. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Desde este medio hemos querido ir más allá del ruido televisivo y contrastar directamente la información con el entorno más cercano del grupo. Y lo hemos hecho hablando con Ana Rodríguez, representante de Camela, quien ha sido tajante al respecto, sin dejar lugar a dudas ni interpretaciones ambiguas. Su respuesta, directa y sin rodeos, desmonta por completo el relato que se ha construido en los últimos días: «¡Es Mentira!».

Esta afirmación, eso sí, no llega sola. Rodríguez insiste en que todo lo que se ha contado en televisión carece de fundamento real y responde ante la exageración que se ha hecho sobre una simple publicación en redes sociales. «Ángeles lo único que hizo fue hacer una publicación inocente, pero se ha sacado totalmente de contexto», explica, poniendo el foco en el origen de la polémica: un gesto aparentemente cotidiano que, amplificado en redes y tertulias, terminó convirtiéndose en el detonante de una historia completamente distorsionada.

Porque sí, todo empezó con una publicación. Un mensaje que, leído sin contexto o interpretado con cierta predisposición, pudo dar pie a especulaciones. Pero de ahí a hablar de ruptura hay un trecho enorme. La representante afirma: «Es todo inventado”, visiblemente sorprendida por la magnitud que ha alcanzado el asunto.

Lo cierto es que no es la primera vez que un grupo consolidado y con décadas de trayectoria a sus espaldas tiene que hacer frente a este tipo de rumores. Camela, que ha sabido mantenerse en lo más alto del panorama musical español durante años, ha demostrado en múltiples ocasiones una solidez que va más allá de cualquier comentario puntual. Su conexión con el público, su identidad artística y su historia compartida son pilares difíciles de romper por simples especulaciones.

Además, Ana Rodríguez se reafirma en ello. «Es imposible que se separen porque tenemos 80 conciertos cerrados por toda España para este año y un disco que verá la luz en breves». Con esta frase, poco hay que decir y muy al pesar de muchos y con la alegría para los fans… Queda Camela para rato.