¿Adiós a Camela? El mensaje de Ángeles Muñoz que ha hecho saltar todas las alarmas

La Semana Santa ha concluido de manera oficial y, con ello, toca regresar a la rutina. Pero, los fans de Camela no están viviendo su mejor momento. Durante mucho tiempo, han surgido rumores que han señalado que los integrantes que conforman el dúo están teniendo ciertas discrepancias. A esta situación hay que sumar que Dioni Martín y Ángeles Muñoz, los artistas, tuvieron que posponer su gira + de 30 por problemas de salud del cantante. Pero, aunque ahora ya han comunicado que vuelven a los escenarios, una serie de publicaciones de la cantante en redes sociales no han dejado indiferente a nadie.

«La música es una parte muy importante en mi vida y siempre viviré con ella. Todo tipo de música a mí me llena la vida», comenzó publicando Ángeles Muñoz, de Camela, en sus stories de Instagram. Lejos de quedar aquí, la artista ha continuado publicando instantáneas con varios mensajes. «La verdad siempre va conmigo. Con la verdad se vive en paz y yo no miento si no es para dar alguna sorpresa…», escribió. Unas palabras que muchos han interpretado como que no está pasando por su mejor momento. Pero, esto no ha sido lo único.

¿Se disuelve Camela?

Ángeles Muñoz ha compartido una imagen en la que se la puede ver junto a un ave, pero es el texto que ha añadido a la publicación lo que ya ha prendido todas las alarmas. «Os presento a Fiona, que está volando muy alto, ya es libre. Mucho tiempo no puedo permanecer tan callada y, aunque estoy muy bien acompañada, soy libre y vuelo cuando quiero… Es bueno recordármelo a mí misma de vez en cuando», indica.

Viendo los movimientos de la integrante de Camela, muchos fans han acudido a plataformas como X (anteriormente conocida como Twitter) para expresar su desconcierto. «Las stories que está subiendo Ángeles Muñoz de Camela estoy:____», escribió una fan. «¿Callada por qué? ¿Volar sola? ¿Se va a disolver el grupo?», agrega @Diosapelitoz. Unas publicaciones muy controvertidas que tienen a los fans inquietos.

Asimismo, esta situación contrastaría un poco con lo que dijo Juan Salazar, integrante de los Chunguitos. Y es que, en el programa de humor Land Rober, anunció que Camela volvería a ser un grupo de tres. Unas declaraciones con las que no dejó indiferente a nadie. «Ahora vuelven a ser tres. Van a volver, van a volver», dijo. Por ahora, Dioni Martín y Ángeles Muñoz no se han pronunciado al respecto. Los integrantes de Camela no han respondido a ninguna pregunta relacionada con el supuesto adiós del grupo, pero tampoco han confirmado que vuelvan a ser tres. Sea como sea, los fans tan solo piden que este no sea el final de una de las agrupaciones más legendarias y queridas de nuestro país.